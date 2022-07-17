جامعة الملك سعود تعلن عن فتح باب التسجيل عبر عمادة القبول الالكتروني

جامعة الملك سعود هي أحد الجامعات الهامة التي توجد في المملكة وتهتم الجامعة في المقام الأول علي تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال، حتي يتم تخرج دفعات علي قدر عالي من المعرفة والخبرة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، كما يهدف التعليم في الجامعة علي توسيع قاعدة الدراسات العلمية والأدبية عن طريق تعزيز المعرفة حتي يتمكن الخريجين من منافسة الدول الأخري في مجالات العلوم والفنون والمساهمة في اكتشاف المبتكرين والمخترعين واستعادة أمجاد الوطن، وقد قامت الجامعة بالإعلان عن فتح بالتسجيل والقبول لديها عبر بوابة القبول الالكتروني لبرامج الدبلوم، علي أن يقوم المتقدم بدفع مقابل مالي عن الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444 هجرية

جامعة الملك سعود تعلن عن البرامج المتاحة

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من خلال المقال يمكنك التعرف علي التقديم في جامعة الملك فهد، أما عن البرامج المتاح للطلاب التقدم بها فهي كالتالي:

دبلوم المحاسبة.

يمكن التقديم في دبلوم التسويق.

دبلوم الأنظمة.

يمكن التقديم في دبلوم الأعمال المصرفية.

دبلوم السكرتارية الطبية.

برنامج دبلوم البرمجة وقواعد البيانات.

دبلوم اللغة الصينية.

برنامج دبلوم الترجمة بلغة الإشارة.

دبلوم الوسائط المتعددة التفاعلية.

يمكن التقديم في دبلوم المحاسبة الضريبية.

دبلوم إدارة الموارد البشرية.

برنامج دبلوم الإدارة المالية والمصرفية (عن بُعد).

دبلوم إدارة أعمال التأمين (عن بُعد).

جامعة الملك سعود وشروط التقديم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي التقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية، أما عن موعد التقديم فقد من فتح باب التقديم منذ الساعات القليلة الماضية من مساء أمس السبت الموافق 16 يونيو ، وذلك عبر عمادة القبول والتسجيل، أما عن اهم الشروط فهي كالتالي: