نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك سعود تعلن عن فتح باب التسجيل عبر عمادة القبول الالكتروني في المقال التالي
جامعة الملك سعود هي أحد الجامعات الهامة التي توجد في المملكة وتهتم الجامعة في المقام الأول علي تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال، حتي يتم تخرج دفعات علي قدر عالي من المعرفة والخبرة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، كما يهدف التعليم في الجامعة علي توسيع قاعدة الدراسات العلمية والأدبية عن طريق تعزيز المعرفة حتي يتمكن الخريجين من منافسة الدول الأخري في مجالات العلوم والفنون والمساهمة في اكتشاف المبتكرين والمخترعين واستعادة أمجاد الوطن، وقد قامت الجامعة بالإعلان عن فتح بالتسجيل والقبول لديها عبر بوابة القبول الالكتروني لبرامج الدبلوم، علي أن يقوم المتقدم بدفع مقابل مالي عن الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444 هجرية
جامعة الملك سعود تعلن عن البرامج المتاحة
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من خلال المقال يمكنك التعرف علي التقديم في جامعة الملك فهد، أما عن البرامج المتاح للطلاب التقدم بها فهي كالتالي:
- دبلوم المحاسبة.
- يمكن التقديم في دبلوم التسويق.
- دبلوم الأنظمة.
- يمكن التقديم في دبلوم الأعمال المصرفية.
- دبلوم السكرتارية الطبية.
- برنامج دبلوم البرمجة وقواعد البيانات.
- دبلوم اللغة الصينية.
- برنامج دبلوم الترجمة بلغة الإشارة.
- دبلوم الوسائط المتعددة التفاعلية.
- يمكن التقديم في دبلوم المحاسبة الضريبية.
- دبلوم إدارة الموارد البشرية.
- برنامج دبلوم الإدارة المالية والمصرفية (عن بُعد).
- دبلوم إدارة أعمال التأمين (عن بُعد).
جامعة الملك سعود وشروط التقديم
من خلال المقال يمكنك التعرف علي التقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية، أما عن موعد التقديم فقد من فتح باب التقديم منذ الساعات القليلة الماضية من مساء أمس السبت الموافق 16 يونيو ، وذلك عبر عمادة القبول والتسجيل، أما عن اهم الشروط فهي كالتالي:
- يمنع قبول الطلاب الحاصلين علي البكالوريوس (المرحلة الجامعية) للتقديم من جديد لمرحلة بكالوريوس أخرى ولكن يسمح لهم القبول في برامح الدبلوم حسب الشروط واللوائح.
- تقوم الجامعة بمنع قبول الطلاب السابق قبولهم وانتظامهم بالجامعة، ويمكن النظر في إعادة قيد من انقطع أو انسحب من الجامعة إذا تقدم لذلك خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد أو الانسحاب من الجامعة.
- في حالة الانقطاع عن مدة تزيد عن أربعة فصول دراسية، ولم يكن مفصولا منها أو من أي جامعة أخرى فيمكن قبوله مستجدًا حسب شروط القبول المعلنة.
- عند القبول يجب سداد التكلفة الدراسية مباشرة، لأن التأخير بالتسديد يترتب عليه إلغاء القبول المبدئي .
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