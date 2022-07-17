مقتل 4 في سقوط طائرة هليكوبتر بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 12:28 مساءً - قال مسؤولون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة هليكوبتر تابعة لإدارة الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أثناء عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء في مواجهة حريق غابات.

وقال مكتب شرطة مقاطعة برناليلو إن ثلاثة أفراد من مكتب إدارة الشرطة وموظفا واحدا من إدارة الإطفاء بالمقاطعة كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر التي سقطت في وقت متأخر أمس السبت بالقرب من مدينة لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.

وقال مكتب إدارة الشرطة: “لا معلومات عن وجود ناجين. كان هؤلاء الأفراد في طريق عودتهم إلى ألبوكيرك بعد مساعدة أطقم الإطفاء في حريق إيست ميسا”.

وأضاف المكتب أن التحقيق في الحادث لا يزال في مراحله الأولية.