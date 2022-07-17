«مورجان ستانلى» يحذر من موجة ركود اقتصادى حادة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال جورمان، إن "احتمال حدوث ركود فى أوروبا يزيد كثيرا عن 50%"، مضيفا أنه بالنسبة للولايات المتحدة، أقدر هذا الخطر بحوالى 50/50. ولكن فى رأيى، أنه أكثر بكثير فى أوروبا".
وأضاف الخبير، فى مقابلة مع "جورنال دو ديمانش": أن العالم طبعا لن ينهار بسبب انخفاض النشاط الاقتصادى، وربما سيكون قادرا على التأقلم معه والتغلب على ذلك بسرعة.
وتابع بأنه من غير المرجح أن يواجه العالم تضخما خارج نطاق السيطرة. وأعرب عن استبعاده احتمال حدوث نشاط اجتماعى جماعى قوى تحت تأثير أزمة الطاقة، وقال: "ولكن لا توجد أية شكوك بتاتا فى أننا سنعيش لاحقا فى وقت غير هادئ".
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