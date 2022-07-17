أسهل طريقة تثبيت لعبة أي فوتبول بيس 2022 على كل الاجهزة

طريقة تثبيت لعبة أي فوتبول بيس حيث يبحث عنها الكثير من اللاعبين محبي الألعاب الإلكترونية، وذلك لأنها من أفضل الألعاب التي حازت على حب الكثير من اللاعبين من جميع الفئات العمرية الذين يعشقون كرة القدم، كما قامت الشركة المنتجة للعبة على إجراء بعض التعديلات على هذه اللعبة بحيث تناسب جميع الفئات العمرية، والآن يمكنك تحميل هذه اللعبة بكل سهولة وآمان ويمكنك أيضًا تحديثها في أي وقت يتم تنزيل التحديثات الجديدة للعبة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة تثبيت وأهم مميزات اللعبة.

طريقة تثبيت لعبة أي فوتبول بيس

من أبرز التعديلات التي تمت في التحديثات الجديدة أنه يمكنك مشاركة اللعبة مع الأصدقاء والأهل والاستمتاع باللعب معهم، وتم توفير اللعبة بشكل كبير ونقدم لكم أفضل الطرق وهي الطريقة الرسمية كالآتي:

تسجيل الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث جوجل ثم الضغط على كلمة بحث.

ومن ثم يتم اختيار آخر إصدار من نتائج البحث للعبة أي فوتبول.

بعد ذلك يتم الضغط على تثبيت اللعبة والموافقة على الشروط.

الانتظار لتحميل هذه اللعبة والاستمتاع بها في أي وقت دون الحاجة لوجود نت.

مميزات لعبة أي فوتبول

من المميزات التي تتميز بها لعبة أي فوتبول هي الآتي:

تحتوي اللعبة على تنسيقات ووجهات رائعة.

يمكنك التحكم في الصوت والصورة بكل سهولة وأيضًا الطريقة التي يتم بها عرض هذه اللعبة.

اللعبة منظمة جدا بحيث يختار اللاعب الفريق الذي يرغب في اللعب فيه بكل سهولة.

يوجد باللعبة بطولات دولية وعالمية.

كما توجد عدة لغات يمكن للاعب اختيار اللغة التي يتعلق بها.

طريقة تحديث لعبة الفوتبول على جهاز الكمبيوتر

يمكنك الآن تحديث لعبة فوتبول على جهاز الكمبيوتر بسهولة من خلال الخطوات التالية: