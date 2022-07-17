كيف أطلع شهادة الثانوي عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بالمملكة والتي يكون عبر منصة نظام نور التعليمي أو عبر المنصة المخصصة لاستخراج الشهادات بدل الفاقد أو التالف للطلاب الخريجين من الثانوي، وذلك للتقديم فيما بعد في الكليات التي تقوم بالتتابع بفتح أبواب التقديم والتسجيل الإلكتروني فيها، والتي تتطلب عدد من الإجراءات والوثائق التي يكون على الطالب استكمالها جميعا لضمان، القبول في التسجيل الموحد بالجامعات السعودية.

[كيف أطلع شهادة الثانوي] رابط نظام نور moe.gov.sa دخول (طالب – ولي الأمر) منصة نتائجي

يتابع الطلاب الذين حصلوا على درجات النجاح في الثانوية العامة بالمملكة البحث عن كيفية الحصول على الشهادات، وخاصة عند التقديم للكليات التي تفتح بالتدريج وتباعا أبواب التقديم فيها، بينما يستمر طلاب الدور الثاني في الثانوية باختبارات الدور الثاني ابتداء من الأحد 17 يوليو وحتى الخميس، وتقوم الكليات العسكرية بإتاحة التسجيل فيها قبل أغلب الجامعات السعودية، وتقبل خريجي الثانوية العامة القديمة أو الجديدة، حسب نوع الكلية، لدخول العام الدراسي الجديد 1444، وتتطلب تحضير الوثائق المطلوبة.

كيف أطلع شهادة الثانوي

يكون من الهام التعرف على الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج الشهادات التعليمية بالمملكة، والتي تكون بالخطوات التالية:

يتم الدخول مباشرة على رابط نظام نور للنتائج. يقوم بتسجيل الدخول برقم الهوية والرقم السري. يتيح النظام أن يقوم بالتسجيل بدون رقم سري أو من خلال الحساب على المنصة الوطنية الموحدة. يتم الدخول على أيقونة التقارير. يقوم بعدها باختيار ايقونة الدرجات ثم شهادة الثانوية العامة. يتم تحميل الملف وطباعته للحصول على نسخة من الشهادة.

استخراج شهادة بدل فاقد للثانوية

يتم استخراج بدل الفاقد للتعليم العام فقط عبر منصة نتائجي، حيث لا يتم استخراج بدل الفاقد للتعليم الفني أو الخاص أو غيره، يتم الدخول إلى المدرسة مباشرة واستخراج النتائج مباشرة، ويتم اتباع الخطوات التالية: