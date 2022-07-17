نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بدايه الدراسة 1444 وفقًا لتحديد وزارة التعليم وموعد عودة الإداريين والمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم قد حددت موعد العودة للدراسة بالعام 1444، وجدول التقويم الذي تم تطويره لجميع المراحل وفقاً لخطة الوزارة، والتي قد أعلنت عن الجدول الذي يضم كافة المواعيد الهامة بالعام الدراسي، بما فيه مواعيد العطل والاختبارات والتقويم انشيء لمعرفة الطلاب وكافة الأوقات بالعام الدراسي بالتزامن مع الخطة التطويرية لوزارة التعليم، ومن خلال مقالنا هذا سنوضح لكم هذا التقويم مع توضيح متى بدايه الدراسة 144.

متى بدايه الدراسة 1444

يبدأ العام الدراسي وفقاً للمحدد من وزارة التعليم 28 أغسطس 2022 الموافق 1 من شهر صفر 1444، ولقد أعلنت الوزارة أيضاً عن التقويم الذي يتكون من ثلاث فصول لتطوير العملية التعليمية بشكل يتوافق مع رؤيتها لعام 2030، لقد تم التحديد لميعاد العودة للمعلمين والإداريين أيضاً بالعام الدراسي 1444، ولكن الموعد مختلف بين الاثنين على سبيل المثال المشرفين والشاغلين للوظائف الإدارية التعليمية، العودة لهم ستكون الاثنين 24 محرم بالعام 1444 يوافق وقتها 22 أغسطس 2022، فهم سيكونون في استقبال الطلاب ويجهزون المدارس، أما عن عودة المعلمين لجميع المراحل الدراسية سيكون مع عودة الطلاب واحد من شهر صفر الذي يوافق 28 أغسطس 2022.

تفاصيل التقويم الدراسي ٢٠٢٣

إن وزارة التعليم قد وضحت بعض التفاصيل الخاصة بالتقويم للعام القادم 1444، وإليكم أهم التفاصيل الواردة بالتقويم وهي كالآتي:

أولاً العام الدراسي يبدأ 28 أغسطس ويوافق وقتها واحد من شهر صفر.

يحتوي العام الدراسي على ثلاثة فصول دراسية

كل فصل دراسي به 13 أسبوع.

الدوام سيكون حضوري للجميع من المدارس حتى الجامعات.

الترم الأول يبدأ واحد من شهر صفر وإجازته تكون 30 ربيع ثاني.

الترم الثاني بدايته 10 جماد أول وينتهي عشرة شعبان.

الترم الأخير وهو الثالث يبدأ 20 شعبان لينتهي أربعة من شهر ذي الحجة.

العام الدراسي به خمس إجازات مطولة يحصل الطلاب على اثنين منهم بالترم الأول واثنين بالترم الثاني، وإجازة واحدة فقط بالترم الثالث.

يحصل الطلاب على إجازتي اليوم الوطني بشهر سبتمبر ويوم التأسيس بشهر فبراير.

متى انتهاء العام القادم 1444

وزارة التعليم توفر جداول تخص التقويم في كل عام، وبإمكان الطلاب أن يتعرفوا على خطتهم الدراسية من خلال التقويم ويعرفوا عبره موعد الإجازات وكذلك العطل، أما عن ميعاد انتهاء العام القادم 1444 سيكون أربعة من شهر ذي الحجة توافق وقتها 21 يونيو 2023.