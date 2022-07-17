نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تحسب مكافأة نهاية الخدمة 1443 وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مكافأة انتهاء الخدمة هي من المكافآت المالية التي تكن من حق الموظفين بالقطاع العام والخاص، وهي تعد عربون شكر لمجهوداتهم التي قد قدموها بمسيرتهم المهنية للارتقاء بالمؤسسة المنتسبين لها، وأكثر التساؤلات التي وردت في هذه الفترة متى تحسب مكافأة نهاية الخدمة هذا ما سنوضحه من خلال مقالنا.

متى تحسب مكافأة نهاية الخدمة

في حال إنقطاع علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، حيث يقوم صاحب العمل بدفع مكافأة عن مدة خدمته وتحسب أجر نصف شهر عن كل عام من الخمس أعوام الأولى وأجر سنة عن الستوات التالية ، وبالطبع قد تم تعديل لمكافأة انتهاء الخدمة بالمملكة السعودية بعد الاجتماع المعقود من مجلس الوزراء بيوم الثلاثاء، ولقد شمل هذا التعديل نظام التقاعد بنوعيه المدني والعسكري، وأجريت التعديلات على المادتين رقم 28 ورقم 32 بنظام التقاعد، ولقد دعا النائب لرئيس مجلس الوزراء بتنفيذ تلك التعديلات بأسرع وقت، وإليكم قرار التعديلات وهو كالآتي:

أولاً بالنسبة للمادة رقم 38 الخاصة بنظام التقاعد إذ لم يكن الشخص الموظف يتمتع بجنسية المملكة تعطى لهم مكافأة وفقاً لأحكام المادة 23 بالنظام.

بالنسبة للمادة رقم 28 بقانون التقاعد المدني ينص على أنه في حال لم يكن العسكري لديه جنسية سعودية تمنح المكافأة وفقاً لأحكام المادتين رقم تسعة والمادة رقم 10 بالنظام.

مكافأة نهاية الخدمة

إن مكافأة انتهاء الخدمة من المكافآت المالية التي يحصل عليها مواطنين المملكة السعودية بعد انتهاء مدة الخدمة بمؤسسة العمل الخاصة أو حتى العامة، تلك التي قد قضوا بها سنوات متعددة وهو عربون للشكر من قبل المؤسسة على تلك الجهود التي قاموا بتقديمها، لنمو ارتقاء المكان الذي كانوا يعمل به، وتهدف تلك المكافأة لضمان عيش الشخص المتقاعد حياة كريمة، بعد أن تنتهي مدة الخدمة، ولقد حددت وزارة العمل بعد الضوابط والشروط، يجب توفرها بالشخص حتى يتمكن الأشخاص من صرف هذه المكافأة.

احتساب مكافأة انتهاء الخدمة بالقطاع الحكومي

إن قوانين العمل قد نصت بأنه من حق الموظفين أن يحصلوا على مكافأة الانتهاء خدمته، وبإمكانه استخدم حاسبة المعاش عبر الموقع الخاص بمؤسسة التقاعد حتى يعرفوا القيمة التي سيحصلوا عليها، كما أن قيمه المكافأة تحتسب عبر إضافة أجر منتصف الراتب عن كل عام، بالسنوات الخمسه الأولى بالعمل، إضافة لأجر شهر كامل عن كل عام بالسنوات التالية، ويحق للموظف أن يحصل على المكافأة من انتهاء خدمته إن لم يقدم استقالته، وإليكم طريقة حساب مكافأة انتهاء الخدمة للقطاع الحكومي وهي كالآتي: