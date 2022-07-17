8 قتلى في تحطم طائرة شحن أوكرانية باليونان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 11:22 صباحاً - أعلن وزير الدفاع الصربي، اليوم الأحد، نيبويسا ستيفانوفيتش أن جميع أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز أنتونوف الثمانية التي تحطمت مساء السبت قرب بلدة باليوخوري كافالاس في شمال اليونان لقوا حتفهم.

وأوضح أن الطائرة كانت تحمل نحو 11 طناً من الأسلحة بينها ألغام مورتر مضيئة، إلى بنجلادش.

وقالت فرقة الإطفاء وقناة تلفزيون رسمية، في وقت سابق، إن طائرة شحن أوكرانية تقل 8 أشخاص تحطمت بالقرب من مدينة كافالاس في شمال اليونان في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأضافت فرقة الإطفاء، في بيان، أنها نشرت 15 من رجالها وسبع عربات إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع بعد الحادث. وتوجه المزيد من رجال الإنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة.

وذكرت قناة إي.آر.تي التلفزيونية الرسمية أن الطائرة وهي من طراز أنتونوف إيه.إن-12 ومملوكة لشركة أوكرانية كانت متجهة من صربيا إلى الأردن.

وأضافت أن الطيار طلب هبوطا اضطراريا بسبب مشكلة في المحرك لكن إشارة الطائرة فقدت.

وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع إي.آر.تي نيوز على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.