مسؤول أوكرانى: لا تزال قريتان تحت سيطرتنا فى لوجانسك

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هايداى قوله "هذا هو بالضبط ما يدفع الروس إلى الجنون، حيث تم إصدار أوامر لهم بالوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقة لوجانسك، لقد أبلغوا مرارًا عن إكمال المهمة، وربما حصلوا على الجوائز ذات الصلة، لكنهم ما زالوا غير قادرين على تغطية الكيلومترات العديدة المتبقية، كانت إحدى القرى سيطر عليها الروس عدة مرات، لكن فى كل مرة كان جيشنا يدفعهم إلى المواقع السابقة، ومع ذلك القوات الروسية لا تتوقف، يعودون ويعانون من خسائر مرة أخرى".

وأشار إلى أن القوات الروسية شنت أمس السبت، غارتين جويتين، كما أطلقت نيران مدفعية مكثفة وأربع قذائف هاون، وحاولت القوات الروسية أيضًا مهاجمة معاقل الدفاع للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوهوريفكا لكنها لم تنجح.

وكانت روسيا قد أعلنت بداية يوليو الجارى، أنها سيطرت على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية ومنطقة لوجانسك بأكملها.