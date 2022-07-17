عاجل- تفاصيل جديدة بشأن حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الأردنية، إن "الطائرة المنكوبة طلبت الإذن للتزود بالوقود من الأردن"، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

يشار إلى أن طائرة شحن أوكرانية، قادمة من صربيا كانت قد تحطمت فى شمال اليونان، مساء أمس السبت، الأمر الذى أسفر عن مصرع 8 أشخاص.

ورأى بعض الشهود الطائرة تحترق وسمعوا دوى انفجارات. كما قالوا إن الطائرة كانت مشتعلة قبل تحطمها.