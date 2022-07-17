نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الامن البيئي مع البدلات 1443 بعد التعديلات ورابط التقديم عبر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن السلم الخاص برواتب الأمن البيئي من المسارات المهمة التي قد أجرى اعتمادها بشكل رسمي من خلال الجهات الحكومية، وتختلف قيمة الراتب للأشخاص العاملين بالأمن البيئي وفقاً لبعض المعايير والأسباب، ومن أهم تلك الأشياء سنوات الخبرة والمستوى التحصيلي للضابط أو الجندي، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح إليكم سلم سلم رواتب الامن البيئي بعد التعديلات.

سلم رواتب الامن البيئي

إن الراتب الخاص بالجنود والضباط بالأمن الوطني يتم تحديده وفقاً للرتبة والوظيفة التي يشغلونها، على سبيل المثال الجنود رواتبهم تبدأ من 3220 ريالاً وصولاً حتى 12,225، وبالنسبة للضباط فإن رواتبهم تبدأ من 7,590 إلى 28,690، وإليكم مع البدلات بعد التعديلات وهو كالآتي:

علاوات العسكريين للأفراد بالأمن البيئي

إن الجندي الذي يعمل بالأمن البيئي يحصل على على علاوة سنوية تكن قيمتها مختلفة حسب نوع العلاوة، وإليكم أبرز هذه العلاوات وهي كالآتي:

أولاً الجندي بالأمن البيئي العلاوة السنوية 130 ريال.

الجندي الأول 145 ريال.

العريف بالأمن البيئي العلاوة السنوية 175 ريال.

وكيل الرقيب بالأمن البيئي 210 ريال.

الرقيب 250 ريال.

رقيب أول 300 ريال.

رئيس الرقباء بالأمن الوطني 360 ريال.

علاوة الضباط بالأمن البيئي

إن الضباط العاملين بالأمن البيئي يحصل على علاوة سنوية تكن قيمتها مختلفة وفقاً للرتبة العسكرية دون أن ينظروا للدرجة الوظيفة، وإليكم العلاوة السنوية للضباط وهي كالآتي:

الضابط الملازم بالأمن البيئي 380 ريال.

ملازم أول بالأمن البيئي 440 ريال.

نقيب بالأمن البيئي من 265 ريال حتى 495 ريال.

الرائد بالأمن البيئي 265 ريال.

ضابط مقدم 470 ريال.

الضابط العقيد بالأمن الوطني 590 ريال.

ضابط عميد بالأمن الوطني 650 ريال.

لواء بالأمن البيئي 730 ريال.

بدلات الأمن البيئي

إن القيمة الخاصة بالبدلات المعتمدة تكون مختلفة وفقاً للسبب، وإليكم هذه البدلات وهي كالآتي:

أولاً راتب بدل الإعاشة 500 ريال.

بدل الخطر 600 ريال.

ثم بدل النقل 500 ريال.

مكافأة الأعمال الإضافية 837 ريال.

بدل غلاء المعيشة 1000 ريال.

مكافحة الإرهاب 941 ريال.

بدل الانتقالات والسفر 435 ريال.

راتب بدل الإعاشة 500 ريال.

الراتب الخاص ببدل الخطر 600 ريال.

رابط التقديم في وظائف الامن البيئي

يتساءل الكثير من الأشخاص في المملكة عن رابط التسجيل في وظائف الامن البيئي لكي يقومون بالتسجيل والالتحاق بأحد الوظائف الشاغرة ولكن لابد من توافر بعض الشروط المُحددة، ولكي تتمكن من ذلك لابد من الانتقال مباشرةً إلى رابط منصة ابشر الإلكترونية jobs.sa وادخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.