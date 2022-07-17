نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القوات الخاصه للامن البيئي 1443 ورابط التقديم عبر بوابة أبشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الأمن البيئي من أهم الأشياء التي يرغب في التقديم بها أشخاص كثيرين، ولكن هناك بعض الشروط لابد أن تكون مستوفاة بالشخص، ولذلك فالجميع خلال هذه الفترة يبحث عن الشروط اللازمة للتقديم بوظائف الأمن البيئي داخل المملكة السعودية، ومن خلال مقالنا سنساعدك في معرفة شروط القوات الخاصه للامن البيئي وأهم التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

شروط القوات الخاصه للامن البيئي

بالطبع هناك شروط لازمة للتقديم بالأمن الوطني، ولابد أن تكون متواجدة في الشخص الراغب في التقديم، وإليك هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً ضرورة كون المتقدم ذو جنسية سعودية.

أن تكون الزوجة للمتقدم لها جنسية سعودية غير أجنبية.

عمر المتقدم يكن بداية من 17 عام حتى 40 عام.

طول المتقدم لا يزيد عن 168 سم.

ألا يكون قد سبق والتحق بوظيفة حكومية.

الحصول على الثانوية العامة أو أي شهادة تكون معادلة لها.

عدم كون المتقدم مفصولاً من أي قطاع عسكري بالمملكة.

التسجيل بالأمن البيئي

لكي تتمكن من التسجيل بالأمن البيئي عليك أن تتأكد من تواجد الشروط اللازمة لذلك، ومن ضمنها شرط الطول وبإمكانك أن تقوم بالتسجيل بعدها، بعد الاتباع للتعليمات والخطوات اللازمة لذلك وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تتوجه لمنصة أبشر.

تنتقل بعدها لقسم الوظائف.

تضغط فوق اختيار وظيفة الجندي بالقوات التابعة للأمن البيئي.

تقرأ الشروط بالشكل الدقيق وتوافق عليها.

تحدد اختيار تقديم الطلب.

تقوم بتدوين المعلومات بشكلها الصحيح من رقم هوية الأب، ورقم هوية المتقدم، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، رقم الوظيفة، ونوع الجنس.

تضغط على اختيار موافق وتتوجه لنموذج التوظيف.

تكتب بعدها المعلومات التي يتم طلبها ولابد من مطابقتها بالأوراق الرسمية.

تضغط على اختيار التالي وحفظ.

تضيف معلومات المؤهل العلمي.

تنقر بعدها على عرض وحفظ.

تقوم بتأكيد الطلب.

تضغط على موافق حتى تتوجه للنموذج الخاص بالتوظيف وتكتب جميع المعلومات التي تكون المطلوبة.

تتأكد من أن جميع البيانات تم إضافتها بالشكل الصحيح وتضغط على عرض ومن بعده حفظ

تؤكد الطلب.

الأمن البيئي

إن المملكة السعودية لديها قوة تتبع للقطاع العسكري وقوات الأمن البيئي من ضمن هذه القوة التابعة لوزارة الداخلية، فهي تحمي مناطق بيئية وتنظم التعامل معها، من خلال حمايتها ومراقبتها من المخالفات الداخلية والخارجية، فهي تحمي الموارد الطبيعية وكذلك البحرية بالمملكة.