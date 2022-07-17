نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول حساب المواطن الجديد 1444 وهل الدعم الإضافي مستمر أم لا؟.. وفقًا لآخر قرارات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن جدول حساب المواطن الجديد 1444 يرغب المواطنين في الانضمام إلى حساب المواطن التعرف عليه، حيث قام الملك بإصدار أوامر بتحديد مبلغ 8 مليار ريال سعودي من أجل دعم المستفيدين من حساب المواطن والذي يمثل برنامج دعم حكومي أنشئ لحماية المواطنين السعوديين من الآثار المباشرة والغير مباشرة للإصلاحات الاقتصادية والتي تمثل عبء جديد وإضافي على عدة الفئات بالمجتمع.

جدول حساب المواطن الجديد 1444

لقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن الجدول الخاص بحساب المواطن بناءاً على ما صدر من خلال الملك وهو كالتالي:

هل الدعم الإضافي مستمر أم لا؟

يتساءل كافة الاشخاص في المملكة العربية السعودية عن كم مدة استمرار الدعم الإضافي المُعلن عنه بأمر ملكي من قبل خادم الحرمين، حيث جاء التساؤل من قبل أحد المستفيدين هل الزيادة مستمرة في حساب المواطن أم لمد شهر فقط وجاء الرد من قبل الجهة المسؤولة أن الدعم الإضافي مستمر حتى نهاية العام وسوف يتم دراسة الطلبات والإعلان عنها بشكل دوري.

شروط التسجيل بحساب المواطن

تتواجد بعض الشروط التي على المواطنين استفاؤها وتحقيقها إذا رغبوا في نيل الدعم من خلال برنامج حساب المواطن وهي كالتالي:

المتقدم سعودي.

منفصل على الأهل إذا كان عمره أقل من 18 عام.

الاستحقاق الفعلي يتم تحديده بناءاً على عدد أفراد الأسرة وكذلك عمر كل فرد والدخل الشهري لها.

حمل بطاقة التنقل.

التسجيل بحساب المواطن

حتى يتمكن كافة المواطنين المستحقين إلى الدعم المقدم من حساب المواطن التسجيل به دون تواجد أي عقبات قدم البرنامج طريقة وخطوات إلكترونية بسيطة كالتالي:

الذهاب إلى برنامج حساب المواطن ca.gov.sa.

إنشاء حساب إضافة رقم الهوية والجوال وتاريخ الميلاد.

أرسل رسالة تتضمن كلمة السر المؤقتة.

إضافة كلمة السر بالمكان المتاح لها لكي يتم التسجيل.

تغيير وتبديل كلمة السر.

استكمال طلب التسجيل بإضافة البيانات الخاصة بالعنوان والدخل والحساب البنكي والعقارات والتابعين.

بحالة تواجد وثائق يجب رفعها على الموقع.

التأكد من البيانات ومراجعتها بدقة.

تقديم طلب التسجيل.

رقم حساب المواطن الجديد

وفرت الحكومة السعودية إمكانية التواصل مع برنامج حساب المواطن عن طريق الرقم الموحد وهو 19912 لكافة المستفيدين في حال رغبتهم في الاستفسار عن اي أمر أو تقديم شكاوى أو التعرف على الأخبار المُستجدة لحساب المواطن.