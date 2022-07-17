نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تطلع نتائج التحصيلي ؟.. موعد نزول نتائج التحصيلي 1443 لطلاب الشهادة الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تطلع نتائج التحصيلي ؟ هو السؤال الذي يتردد في أذهان الكثير من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والخريجين الذي يتطلعون لمعرفة موعد إعلان وظهور نتائج التحصيلي 1443. وفي غضون ذلك نشير إلى أن الاختبارات التحصيلية يجريها المركز الوطني لهيئة تقويم التعليم والتدريس في المملكة العربية السعودية بهدف تحديد مستوى الطلاب. وهو الأمر الذي يشير إلى أن نتائج التحصيلي أمر هام بين الطلاب لكونه سيحدد مستقبلهم في انتقالهم إلى المرحلة الجامعة القادمة.

موعد ظهور نتائج التحصيلي

تجدر الإشارة أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج التحصيلي للفترتين الأولى والثاني. خلال يوم الأربعاء القادم والذي يوافق يوم العشرين (20) من شهر يوليو الجاري 2022. والذي يوافق هجريًا يوم 21 من شهر ذي الحجة 1443. إضافة إلى ذلك فسيتم إرسال نتائج التحصيلي للطلاب الذين أدوا الاختبارات عبر رسائل نصية وفق الرقم المسجل في ملف الطالب. وذلك يوم الخميس ثاني أيام إعلان النتائج.

متى تطلع نتائج التحصيلي ؟

متى تطلع نتائج التحصيلي و كم باقي على نتائج التحصيلي ؟ كل هذه الأسئلة يطرحها الطلاب لمعرفة موعد ظهور النتيجة. وفي هذا الصدد نشير إلى أن المركز الوطني لهيئة تقويم التعليم والتدريس في المملكة العربية السعودية. لم تعلن حتى الآن نتائج التحصيلي. ولكن من المقرر أن تصدر النتائج خلال شهر يوليو الجاري 2022.

نتائج التحصيلي 1443

نتائج التحصيلي تأتي بعد انتهاء الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من أداء اختبارات التحصيلي. وهى خاصة بالطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة وخريجي الجامعات الذين يقدمون على مرحلة حصول الشهادة العليا في التخصصات المختلفة بالجامعات السعودية. إضافة إلى ذلك يتم خضوع طلاب الشهادة الثانوية لـ اختبارات التحصيلي من أجل تقييم مستواهم الدراسي. وذلك لتحديد التخصص المناسب للطالب واعتماده بشكل رسمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي قياس

يمكن للطلاب الذين خاضوا اختبارات التحصيلي. الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال موقع “قياس”. ويتم ذلك عن طريق تطبيق الخطوات التالية.

قم بالدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس والتقويم قياس .

بعد ذلك يتوجب عليك إدخال رقم السجل المدني.

ويليه بعد ذلك إدخال كلمة المرور .

وفور الدخول إلى الموقع من خلال حساب قم بالنقر على أيقونة الاختبارات.

وبعد ذلك حدد “اختبار التحصيلي”.

ثم انتقل بعد ذلك إلى صفحة بيانات الاختبار.

كيف اطلع نتيجة التحصيلي من توكلنا 1443 ؟

تسهيلًا على الطلاب يتيح المركز الوطني للقياس والتقويم إمكانية الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال منصة أو تطبيق توكلنا. ويمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال تطبيق الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة توكلنا .

بعد ذلك قم بإدخال بياناتك الشخصية والمتملثة في اسم المستخدم وكلمة المرور.

عقب الانتهاء قم بالنقر على تسجيل الدخول.

وبعد ذلك سيتم التحقق من بياناتك عن طريق رقم الهاتف المحمول.

وفي الخطوة التالية قم بالضغط على أيقونة “خدمات” الموجودة في القائمة الرئيسية.

ثم النقر على زر “خدمات التعليم”.

ويليها بعد ذلك الضغط على خيار النتائج الدراسية.

ثم الدخول إلى المنصة والنقر على ” أبلغني عند تحديث النتائج”.

رسوم اختبار التحصيلي

وبعد التعرف على تفاصيل نتائج التحصيلي. نستعرض معكم في الآتي رسوم اختبار التحصيلي. والمعلنة رسميًا من جانب المركز الوطني لهيئة قياس التقويم والتعليم في المملكة العربية السعودية. وهى الرسوم التي يقوم الطالب بدفعها من أجل خوض اختبار التحصيلي. وذلك قبل دخول المرحلة الجامعية. حيث تأتي الرسوم بالنسبة للتسجيل المبكر مبلغ 100 ريال سعودي. فيما تكون رسوم التسجيل المتأخر 150 ريال سعودي. أما اختبار التحصيل الدراسي 150 ريال سعودي.

وفي نهاية مقال نتمنى أن نكون قد أجبنا على كافة اسئلتكم والتي كان أبرزها متى تطلع نتائج التحصيلي 1443. بالإضافة إلى ذلك تعرفنا على كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال موقع قياس. واجبنا على سؤالكم المتعلق بـ كيف اطلع نتيجة التحصيلي من توكلنا 1443 ؟. كم قدمنا لكم أيضًا التكاليف والرسوم الخاص بتسجيل الطلاب في اختبارات التحصيلي.