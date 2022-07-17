غدًا.. الاتحاد الأوروبى يبحث تشديد جديد للعقوبات على روسيا

وحسبما ذكرت "فرانس برس" الإخبارية، فإنه سيتعين على وزراء الاتحاد الأوروبى النظر فى أمور عدة، بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضى بحظر مشتريات الذهب من روسيا. فى حين يهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبى.
وحسبما نقلت الوكالة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "على موسكو أن تستمر فى دفع ثمن باهظ لعدوانها". فيما أكد مسؤول أوروبى كبير أنه لا يتوقع اتخاذ أى قرار خلال مناقشة أولية فى بروكسل بشأن هذه العقوبات الجديدة.
وتعد المملكة المتحدة أكبر مشتر للذهب الروسى، إذ بلغت مشترياتها 290 طنا عام 2020، بمبلغ 16.9 مليار دولار، وفقا لأرقام الجمارك الروسية.
وعلى الرغم من فشل الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين فى التوصل إلى بيان مشترك خلال اجتماعهم فى بالى انتهى، أمس السبت، بسبب غياب التوافق، إلا أنهم أقروا بأن "كلفة الحرب على أوكرانيا يشعر بها أيضا باقى العالم".
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