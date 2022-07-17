رسالة لقاتل شينزو آبى تكشف مخططه قبل الحادث

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات، إن تيتسويا ياماجامى (41 عاما)، الذى اغتال آبى، بعث رسالة عشية الحادث أعلن فيها بشكل مستتر عن نواياه، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف هذه الرسالة فى 13 يوليو أى بعد خمسة أيام من الهجوم المأساوى على آبى.

ويدل الختم الموجود على الظرف، أنه تم إرسال الرسالة فى 7 يوليو- أى عشية الجريمة، من مدينة أوكاياما التى تواجد فيها شينزو آبى أيضا فى ذلك اليوم.

وحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، تقول الرسالة المطبوعة: "أدرك أن هذا أمر مؤسف، لكن آبى ليس العدو الحقيقى، بل واحد من أكثر الأشخاص نفوذا الذين يتعاطفون مع كنيسة التوحيد"، ونوه القاتل، برغبته الشديدة فى قتل كل قيادة الكنيسة المذكورة، لكنه "يدرك أن هذا مستحيل".

وأضاف الجانى أيضا، أنه "لم يعد بإمكانه التفكير فى العواقب، بما فى ذلك العواقب السياسية التى سيسفر عنها مقتل آبى".

وتعرض شينزو آبى، فى مدينة نارا اليابانية، أثناء أدائه خطابا، لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت فى إصابته ووفاته.

واعتقلت الشرطة والقوى الأمنية فورا مطلق النار، تيتسويا ياماجامى، الذى كشفت وسائل الإعلام اليابانية فى وقت لاحق، أنه خدم فى قوات الدفاع الذاتى البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.