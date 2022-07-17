إسرائيل تعلن تجميد 1500 تصريح عمل لسكان غزة

جدة - نرمين السيد - قرر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى، بينى جانتس، ليلة أمس السبت، تجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وذلك بعدنا تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافى فى الأسبوع الماضى.





وحسبما نقلت وكالة "معًا" الإخبارية الفلسطينية، قالت مصادر عبرية، نقلا عن مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية، إن القرار اتخذ فى ختام تقييم للوضع الأمنى أجرته السلطات الإسرائيلية مساء السبت، فى أعقاب إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة ليلة الجمعة.

ومن جانبها، حملت إسرائيل حركة حماس المسؤولية عما يحدث فى قطاع غزة، وما "يخرج منه باتجاه إسرائيل، وهى ستتحمل إنعكاسات ذلك".

وبحسب التقارير الفلسطينية، فقد تحدثت مصادر عبرية عن اجتماع أمنى وعسكرى، برئاسة وزير الدفاع بينى جانتس، عقد الليلة، لبحث التطورات فى أعقاب إطلاق الصواريخ ليلة الجمعة، وكان من بين الخطوات التى تم مناقشتها إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" أمام عمال قطاع غزة، لكن يبدو أن هذا الإجراء لم يتم الموافقة عليه فى هذه المرحلة.

وأشارت تلك المصادر العبرية إلى أن الأوساط الأمنية لا تتوقع حدوث تصعيد فى جبهة غزة، حيث تشير تقديرات الأمن الإسرائيلى إلى أن إطلاق الصواريخ جاء ردًا على نتائج زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.