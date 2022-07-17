ارتباك فى الحكومة الإيطالية.. وحركة 5 نجوم تدعو رئيس الوزراء لتلبية مطالبها

جدة - نرمين السيد - أكد زعيم "حركة خمس نجوم" الإيطالية، جوزيبى كونتى، أنه طالب رئيس الوزراء ماريو دراجى، بطمأنة مخاوف الحزب، وذلك فى الوقت الذى يتأرجح فيه الائتلاف الحكومى على حافة الانهيار.





وحسبما نقلت وكالات إيطالية، قال كونتى فى فيديو تم بثه عبر فيس بوك، أمس السبت: "دعونا رئيس الوزراء دراجى لتلبية أولوياتنا، وأعربوا عن عدم راحتهم السياسية التى نشعر بها داخل حكومة الأغلبية"، لافتًا إلى قائمة من الطلبات لحركة خمس نجوم، والتى سلمها لدراجى قبل أسبوع ونصف مضى، وأحد هذه المطالب هو وضع حد أدنى قانونى للأجور.

ويرأس دراجى ائتلافًا يضم شريحة عريضة من الأحزاب منذ فبراير 2021، حيث تجمعت هذه الأحزاب لإظهار الوحدة فى مواجهة جائحة كورونا، إلا أن هذا التعاون تعرض لضربة يوم الخميس الماضى، عندما رفض حزب حركة خمس نجوم الشعبوى التصويت على إجراء بشأن مساعدات للشركات والأسر التى تتضررت جراء الحرب فى أوكرانيا.

وكشفت الأحزاب السياسية الإيطالية المختلفة التى لا تتفق عادة، عن نياتها، وذلك بالتزامن مع استعدادهم ليوم الأربعاء المقبل، والذى سيكشف فيه ماريو دراجى عما إذا كان يعتزم البقاء فى منصبه أو مغادرته بعد ارتباك شديد فى الائتلاف الحكومى.