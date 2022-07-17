عاجل- مصرع 8 أشخاص فى تحطم طائرة شحن بـ اليونان

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون يونانيون، إن طائرة الشحن الأوكرانية المنكوبة كانت فى طريقها من صربيا للأردن إلا أنها لم تكن وجهتها النهائية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

يشار إلى أن طائرة شحن أوكرانية، كانت قد تحطمت فى شمال اليونان، مساء أمس السبت، وفق ما أفادت وكالة أنباء أثينا.

وذكرت الوكالة أن شهوداً رأوا الطائرة تحترق وسمعوا دوى انفجارات. كما قالوا إن الطائرة كانت مشتعلة قبل تحطمها.