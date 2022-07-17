اتهام أوكرانى لروسيا.. وموسكو: نتعامل مع المدنيين بإنسانية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس المركز الوطنى لإدارة الدفاع فى روسيا ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات الأوكرانية، لغمت جسرا فى مقاطعة زاباروجيا لاتهام القوات الروسية بتدمير البنية التحتية.





وأضاف ميزينتسيف، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية تواصل استخدام المؤسسات التعليمية والمرافق الاجتماعية للأغراض العسكرية ونشر أسلحة ثقيلة فى الأحياء السكنية فى سلوفيانسك بالإضافة إلى خاركوف وأوديسا. وأكد ميزينتسيف مجددا أن القوات الروسية لا تشن ضربات على أهداف مدنية وتتعامل مع السكان المدنيين بإنسانية وتقدم لهم المساعدة والدعم، مشيرا إلى أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص بينهم نحو 5 آلاف طفل من مناطق مختلفة فى دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال الساعات الماضية.

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