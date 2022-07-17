الإمارات تعلن تأسيس صندوق لدعم قطاع الفضاء بـ 3 مليارات درهم

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ محمد بن زايد، إن "الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية فى هذا القطاع الحيوى"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وأشار إلى تأسيس صندوق وطنى لدعم قطاع الفضاء برأس مال ثلاثة مليارات درهم، وإطلاق برنامج لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة.

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