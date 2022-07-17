العالم اليوم - 8 قتلى بتحطم طائرة شحن صربية لم تكن وجهتها النهائية الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 يوليو 2022 10:18 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الصربية اليوم الأحد أن 8 أشخاص قتلوا في تحطم طائرة شحن في شمال اليونان، مساء السبت، فيما كشف هيئة الطَّيران المدني الأردني أن الطائرة لم تكن وجهتها النهائية الأردن.

تفصيلا، قال وزير الدفاع الصربي، اليوم الأحد، إن تحطم طائرة الشحن الصربية، التي تحطمت بالقرب من مدينة كافالا، شمالي اليونان السبت، أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وتحطمت طائرة الشحن، من طراز "أنتونوف"، تابعة لشركة طيران أوكرانية، السبت، شمالي اليونان، حسبما قالت سلطات الطيران المدني اليونانية التي أكدت إن الطائرة كانت متجهة من صربيا إلى الأردن.

وذكر سكان محليون أنهم رأوا كرة نار وسمعوا انفجارات لمدة ساعتين بعد الحادث.

ويستعد خبراء للبحث في موقع تحطم الطائرة لتحديد نوع الشحنة التي تحملها.

وتقوم شركة "ميريديان" للشحن بتشغيل الطائرة، سوفياتية الصنع من طراز "أنتونوف إن - 12" ذات محرك توربيني.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الطائرة كانت تقل 8 أشخاص وأنها كانت تحمل 12 طنا من "المواد الخطرة" معظمها متفجرات.

وفي العاصمة الأردنية عمان، أكدت هيئة الطّيران المدني الأردني أن طائرة الشحن التي تحطمت شمالي اليونان، والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائية الأردن.

وأوضحت الهيئة أن طائرة الشحن المتحطمة كانت وجهتها النهائية بنغلادش، مشيرة إلى أنها طلبت التوقف بالأردن للتزود بالوقود.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الاردنية "بترا" عن مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني الأردني أن مخطط سير الطائرة كان يتضمن التوقف في مطار الملكة علياء الدولي بعمان، من أجل التزود بالوقود ثم الإقلاع لاستكمال رحلتها.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن طائرة شحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن، وطلبت الهبوط الاضطراري في مطار كافالا في اليونان، لكنها لم تتمكن من بلوغه.

وانقطع الاتصال بالطائرة على الفور تقريبا بعد ذلك، وتبين أن الطائرة تحطمت على بعد 40 كيلومترا غربي المطار.

وفي السياق، قال فيليبوس أناستاسياديس، عمدة باغيو، إن الطائرة "تحطمت في السهل الواقع بين بلدتي باليوتشوري وأنتيفيليبي وتحولت إلى حريق كبير مع العديد من الانفجارات المستمرة".

وكإجراء احترازي بسبب الرائحة النفاذة المنبعثة من موقع التحطم، أبلغت لجنة تنسيقية مكونة من مسؤولي البلدية والشرطة ودائرة الإطفاء سكان المنطقتين الأقرب إلى موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة طوال الليل، وعدم مغادرة منازلهم وارتداء الكمامات.