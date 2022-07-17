أحصل الآن علي تمويل شخصي ب 5000 ريال من منصة سلفة لمدة 6 أشهر بدون تحويل راتب وما هي شروط الحصول على التمويل

تمويل شخصي ب 5000 ريال من منصة سلفة لمدة 6 أشهر بدون تحويل راتب وما هي شروط الحصول على التمويل، يمكن من خلال منصة سلفة للتمويل الشخصي المصغر الحصول على مبلغ مالي من أجل سداد بعض الديون أو الفواتير، أو توفير الاحتياجات التي تحتاج إليها الأسرة، ومن أجل الحصول على هذا التمويل هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن الذي يقوم بالتقديم للتمويل، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح كيفية الحصول على التمويل المصغر من منصة سلفة.

تمويل شخصي ب 5000 ريال من منصة سلفة

سوف نقدم لكم كيفية الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة وشورط الحصول على التمويل الشخصي

شروط الحصول على التمويل الشخصي المصغر لمنصة سلفة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن الذي يريد التقديم للتمويل الأصغر وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالإضافة إلى كونه موظفاً في إحدى القطاعات.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للتمويل الأصغر عن 23 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام.

أن يكون دخل المتقدم لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

عدم وجود أي تعثرات في قائمة سمة لدى المتقدم.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي لمنصة سلفة

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على قرض التمويل الأصغر من منصة سلفة وهي كالآتي:

قم بالدخول إلى الموقع الخاص بمنصة سلفة.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول وقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بتحديد مبلغ التمويل الذي تريد الحصول عليه من منصة سلفة، مع القيام بتحديد المدة التي تستطيع من خلالها سداد القرض.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك مثل إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية و العنوان ومكان العمل، بالإضافة إلى إدخال قيمة الدخل الشهري ورقم الهاتف وكذلك البريد الإلكتروني.

قم بمراجعة بياناتك جيداً ثم اضغط على طلب سلفة.

بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات فيتم مراجعة الطلب الخاص بك وإذا تم الموافقة عليه يتم التواصل معك عن طريق الهاتف المحمول.

مميزات التمويل الأصغر لمنصة سلفة