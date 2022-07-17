نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تطلع نتائج اختبار التحصيلي 1443 وفقًا لتحديد هيئة تقويم التعليم والتدريب ورابط الاستعلام etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن متى تطلع نتائج اختبار التحصيلي رغبةً في الحصول عليها، فالاختبار التحصيلي يُعتبر من ضمن الاختبارات التي تُقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب لجميع طلاب خريجي المرحلة الثانوية لكي يتم تقييم مستواهم من قبل لجنة خاصة بوزارة التعليم، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص النتائج.

متى تطلع نتائج اختبار التحصيلي

من المُقرر الإعلان عن النتائج التحصيلي الورقية يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الموافق بتاريخ الهجري 21/12/1443، كما سيُعلن عن النتائج عبر الرسائل المًحلة النصية في ملف الطلاب يوم الخميس الموافق 21 يوليو لجميع الطلاب وجاءت تلك المواعيد بناءً على تحديد هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، وهذا الاختبار يضم اختبارين وهما الاختبار التحصيلي للتخصصات النظرية وآخر متخصص بالتخصصات العلمية.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي

يُمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم وذلك عن طريق اتباع الآتي:

الذهاب مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي.

أضغط على خانة التسجيل ثم أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

النقر على خانة الاختبارات ثم أنقر على بيانات الاختبار ثم اضغط على نتائج الاختبار التحصيلي.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي توكلنا

يُمكنك الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي وذلك عن طريق اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى رابط منصة توكلنا.

أكتب البيانات الخاصة بك في الخانات الشاغرة لها.

النقر على الخدمات ثم اختر خدمة التعليم ثم اضغط على النتائج الدراسية.

النقر على خانة تفعيل خدمة أبلغني في حال ظهور النتائج.

رقم هيئة تقويم التعليم والتدريب

يُمكن لكافة الطلاب في المملكة التواصل مع هيئة التعليم والتدريب بشكل سهل وبسيط ودون الحاجة للذهاب إلى المقر الرئيسي، ولكي تتمكن من التواصل لابد من الاتصال عبر الرقم وهو 920033555، أو تواصل عبر الرمز البريد الخاص بالهيئة وهو 11537 ولكي تتمكن من الذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بهيئة التدريب والتعليم للاستعلام عن أي أمر يتعلق بالاختبار التحصيلي بالسعودية سواء كان خاص بمواعيد الاختبارات أو النتائج الخاصة بكل طالب من الطلاب الذي خضعوا لهذا الاختبار.