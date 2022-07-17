الجزائر تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى الجزائر، السبت، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 4 حالات عن اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى 266 ألفًا و424.





وذكرت الوزارة أنها لم ترصد أى حالة وفاة جديدة جراء الوباء، ليستقر إجمالى الوفيات عند 6 آلاف و875، وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحصاء 9 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفًا و769، فيما يتواجد ثلاثة مرضى بالعناية المركزة.

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