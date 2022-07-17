تصريح روسى جديد بشأن جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وأضاف كليشاس- أن "التهديدات من جانب العسكريين الأوكرانيين بمهاجمة شبه جزيرة القرم أو جسر القرم، تؤكد أن نزع السلاح يجب أن يتم فى جميع أنحاء أوكرانيا، وإلا فسيبقى هناك تهديد دائم لأراضينا ومواطنينا وبنيتنا التحتية".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، قد أعلن فى وقت سابق، أن الجيش الروسى يتخذ كل ما يلزم من تدابير لضمان أمن شبه جزيرة القرم، مؤكدا أن التهديدات التى يطلقها الجانب الأوكرانى معروفة للسلطات الروسية ويتم أخذها فى الاعتبار.
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