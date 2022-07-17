عاجل- إحباط عملية إرهابية فى بغداد

جدة - نرمين السيد - قالت خلية الإعلام الأمنى التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، إن "قوات الأمن تمكنت من قتل إرهابى كان يرتدى حزاماً ناسفاً، فى قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".

وأضافت فى بيان، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال لواء المشاة 59 بالفرقة السادسة وفوج الحشد الشعبى، من قتل أحد الإرهابيين، والذى كان يرتدى حزاماً ناسفاً فى منطقة البو حمد شهاب فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "عملية قتل الإرهابى جاءت بعد نصب كمين محكم له وتتبع لحركتة فجر اليوم الأحد"، مشددة على أن "القوات الأمنية مستمرة فى ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم".