عباس وبايدن يدعوان إلى احترام الوضع التاريخي للمقدسات تحت الوصاية الهاشمية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 17 يوليو 2022 08:59 صباحاً - دوت الخليج :- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إلى احترام الوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية تحت الوصاية الهاشمية.

وقال عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن، إن السلطة الفلسطينية تتطلع لجهود الإدارة الأميركية "لطي صفحات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإنهاء أعمال التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني ووقف الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين".

وأكد أنه يجب احترام الوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية تحت الوصاية الهاشمية.

الرئيس الأميركي قال خلال المؤتمر إن المسلمين والمسيحيين واليهود لديهم ارتباط كبير في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف بايدن أنه "ينبغي أن تكون مدينة القدس لكل الشعوب، ويجب الحفاظ على وضعها التاريخي تحت الوصاية الهاشمية على المقدسات".