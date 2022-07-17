الصين تسجل 691 إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت منها 154 مصحوبة بأعراض و537 بلا أعراض.

وسجلت الصين 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 129 مصحوبة بأعراض و418 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 227426 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض، دون تغير عن بيانات اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل 26 إصابة محلية جديدة يوم السبت، منها حالة تم رصدها خارج مناطق الحجر الصحي.