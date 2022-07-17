moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية

نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 ينتظر كافة أولياء الأمور للطلاب والطالبات لمعرفة نتيجة تحصيل الأبناء في امتحانات الصف التاسع 2022، فقامت وزارة التربية والتعليم السورية بالتصريح عن اقتراب موعد الكشف عن نتائج الطلاب من خلال موقعها الإلكتروني، حيث حددت الوزارة طريقة معرفة النتائج، وهي من خلال كتابة الاسم والرقم الخاص بالطالب، كما سهلت الوزارة على الطلاب وأولياء الأمور طريقة الكشف عن النتيجة، وطباعتها في مستند رسمي تابع للوزارة من أجل تقديمها إلى المدرسة التابع لها الطالب.

رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022

حيث قام طلاب الصف التاسع السوري 2022 بأداء الامتحانات الحكومية التي صرحت بها الدولة ووزارة التربية والتعليم، والمقرر أدائها داخل المدارس التي درس بها الطلاب والطالبات، حيث يسعى الجميع بعد الامتحانات في كل المحافظات السورية لمعرفة النتائج، والمحافظات التي أقيمت بها امتحانات الصف التاسع هي (السويداء- الرقة- دمشق- درعا- الحسكة- دير الزور- إدلب- طرطوس- اللاذقية- حلب- حمص- حماة- أرياف دمشق)، فقد تمت عمليات التصحيح من خلال مدرسي ومعاوني ومشرفي الإدارات التعلمية التابع لها الطلاب، وبعد الانتهاء من الامتحانات تم عمليات التصحيح والمراجعة بشكل كامل لعدم ظلم أي طالب عن الدرجات التي قام بتحصيلها، حيث قامت لجان المراجعة بمراجعة درجات الطلاب في كافة المؤسسات التعليمة الخاصة بامتحانات الصف التاسع السوري 2022، ومن المقرر ظهور النتائج خلال الفترة القادمة.

طريقة الحصول على نتائج الصف التاسع سوريا 2022

يستطيع طلاب وطالبات الصف التاسع أن يعرفوا نتيجة الصف التاسع في دولة سوريا 2022 من خلال إتباع الخطوات التالية: