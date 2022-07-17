moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية

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نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 ينتظر كافة أولياء الأمور للطلاب والطالبات لمعرفة نتيجة تحصيل الأبناء في امتحانات الصف التاسع 2022، فقامت وزارة التربية والتعليم السورية بالتصريح عن اقتراب موعد الكشف عن نتائج الطلاب من خلال موقعها الإلكتروني، حيث حددت الوزارة طريقة معرفة النتائج، وهي من خلال كتابة الاسم والرقم الخاص بالطالب، كما سهلت الوزارة على الطلاب وأولياء الأمور طريقة الكشف عن النتيجة، وطباعتها في مستند رسمي تابع للوزارة من أجل تقديمها إلى المدرسة التابع لها الطالب.
رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022
حيث قام طلاب الصف التاسع السوري 2022 بأداء الامتحانات الحكومية التي صرحت بها الدولة ووزارة التربية والتعليم، والمقرر أدائها داخل المدارس التي درس بها الطلاب والطالبات، حيث يسعى الجميع بعد الامتحانات في كل المحافظات السورية لمعرفة النتائج، والمحافظات التي أقيمت بها امتحانات الصف التاسع هي (السويداء- الرقة- دمشق- درعا- الحسكة- دير الزور- إدلب- طرطوس- اللاذقية- حلب- حمص- حماة- أرياف دمشق)، فقد تمت عمليات التصحيح من خلال مدرسي ومعاوني ومشرفي الإدارات التعلمية التابع لها الطلاب، وبعد الانتهاء من الامتحانات تم عمليات التصحيح والمراجعة بشكل كامل لعدم ظلم أي طالب عن الدرجات التي قام بتحصيلها، حيث قامت لجان المراجعة بمراجعة درجات الطلاب في كافة المؤسسات التعليمة الخاصة بامتحانات الصف التاسع السوري 2022، ومن المقرر ظهور النتائج خلال الفترة القادمة.
طريقة الحصول على نتائج الصف التاسع سوريا 2022
يستطيع طلاب وطالبات الصف التاسع أن يعرفوا نتيجة الصف التاسع في دولة سوريا 2022 من خلال إتباع الخطوات التالية:
- يقوم الطالب أو الطالبة بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية.
- ثم يكتب الطالب الاسم ثلاثي والكنية الخاصة به.
- ثم يدخل الطالب الرقم الرسمي الخاص به.
- ثم يختار الطالب أيقونة نتائج امتحانات الطلاب.
- ثم يضغط الطالب على أيقونة نتائج التعليم الأساسي.
- ثم يختار الطالب اسم المحافظة التي امتحن فيها الطالب.
- ثم يضغط الطالب على أيقونة عرض النتيجة.
- ثم يقوم الطالب بالنقر على طباعة النتيجة.
- تحصيل درجات الصف التاسع في سوريا 2022
- نتمني لجميع الطلاب التفوق والنجاح
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