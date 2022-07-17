bac.onec.dz رابط استخراج نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل عبر موقع  الديوان الوطني 

يعد البحث عن نتائج البكالوريا بدولة الجزائر للعام الجاري 2022 هو الموضوع الأكثر بحثاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يسود جو من الانتظار والترقب من قبل أولياء الأمور والطلاب، أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مرحلة البكالوريا خلال اليومين المقبلين، مشيرةً إلى أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدأت بمباشرة عملها يوم 7 من شهر يوليو الجاري، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التي شددت عليها وزارة الصحة، نظراً لارتفاع عدد حالات الإصابة خلال الفترة الماضية.

رابط استخراج نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي سيتم فيه الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب بشكل رسمي، منوهةً إلى أن نسبة النجاح لمرحلة البكالوريا للعام الجاري قد وصلت 61ز17% على مستوى الدولة، كما أعلنت أنه تم تقليص النسبة المطلوبة للنجاح لتصل إلى ½ 9 من 20 بدلاً من 10، وقد تم عقد لجان الامتحانات لهذا العام بدولة الجزائر من خلال مشاركة حوالي 731 ألف طالباً وطالبةً في امتحانات الدور الأول لعام 2022، وتعد وسيلة الانترنت من أفضل الطرق للحصول على النتيجة، خاصةً وسط انتشار جائحة كورونا المستجد، حيث يتمكن الطالب من الإطلاع على درجة كل مادة دراسية سواء المواد الأساسية أو الفرعية، فضلاً على معرفة المجموع الكلي لمحصلة السنة الدراسية، كما حذر وزير التربية والتعليم الجزائر من الانسياق وراء الشائعات التي تفيد أن نتيجة البكالوريا قد ظهرت، مؤكدةً على الدخول على الموقع الرسمي للوزارة في حالة الحصول على أي معلومة مجهولة المصدر، وبخطوات بسيطة تتم من خلال القيام بالدخول لموقع ديوان الجزائر الوطني للاختبارات وعقد المسابقات، وهو الموقع المخصص من قبل التعليم كي يتم من خلاله استخراج النتيجة، حيث انها تقرر خلال الساعات الأخيرة أن يكون الإعلان بشكل رسمي عن تلك النتيجة لجميع الطلبة بالجزائر بالثالث عشر من الشهر الحالي يوليو لعام 2022 م،

خطوات الحصول علي نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل

كما أعلنت وزارة التعليم الجزائرية أنه يمكن للطالب التعرف على نتيجته بالتفصيل من خلال الخطوات التالية:

التسجيل على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz،

يضغط الطالب على خانة “نتائج البكالوريا عام 2022”.

يدخل الطالب رقم التسجيل الخاص به، ورقمه السري (يكونا مدونان في ورقة الاستدعاء الخاصة بالامتحان).

ينقر الطالب على خانة “استظهار النتيجة”.

كما حددت وزارة التعليم يوم السبت القادم الموافق 16 يوليو الجاري هو يوم إعلان نتيجة مرحلة البكالوريا بشكل رسمي بدءاً من الساعة 4 عصراً بتوقيت الجزائر.

نتائج البكالوريا الجزائر 2022 لا يزال الطلاب من تلك المرحلة بصدد البحث عن الدرجات الخاصة بهم، وذلك بعد إتمام مختلف الاختبارات الخاصة بهم خلال الفترة الماضية، وخلال تلك الآونة المقبلة سيحين الظهور لها كما أعلنت الوزارة سيكون الإعلان بشكل رسمي عن المعلومات الخاصة بالنتيجة، فقد ظهرت النتيجة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا، من أهم الخطوات الاستعلامية والتي تيسر على الطلاب الحصول على النتيجة الخاصة بمرحلة البكالوريا ما يلي في النقاط القادمة: