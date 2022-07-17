رابط تحديث البيانات nss.gov.om الخاصة بالحصول على دعم الوقود في سلطنة عُمان، حيث ارتفع الإقبال من فئات اكبر من الشعب على برنامج دعم الوقود الذي اقرته سلطنة عمان في 2017، حيث ارتفعت أسعار المحروقات العالمية وأدى ارتفاع التضخم إلى دخول فئات أكبر من الشعب في منظومة الدعم للتعرف على خطوات وكيفية الحصول على الدعم الخاص بالكهرباء والوقود والمياه، وقد تم إقرار منظومة الوقود بحساب الحد الأدنى للدخل والكهرباء بينما يتم قريبا الإعلان عن منظومة جديدة لدعم المياه.

رابط تحديث البيانات nss.gov.om تسجيل دعم الوقود لشهر يوليو 2022 الجديد (مواطن – مقيم)

قامت أغلب دول العالم بإعادة منظومة الدعم لفئات المواطنين من محدودي الدخل، حيث يعاني العالم من ارتفاع في أسعار المنتجات وارتفاع في التضخم ولذلك تحرص كل دولة على مواطنيها من الفئات الأكثر تأثرا من التقلبات العالمية في الأسعار وهي فئات محدودة الدخل، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتعظيم منظومة الدعم في الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وصرف مكرمة ملكية للمواطنين، وكذلك دولة الإمارات والبحرين، وخاصة للفئات أصحاب الدخل المتوسط من المجتمع.

بطاقة دعم الوقود

يتم التسجيل الإلكتروني في البرنامج بعد أن يتم تطبيق شروط الاستحقاق والتي يكون منها المواطنة والحد الأدنى للدخل.

يقوم المسجلين بالحصول على بطاقة الدعم للحصول على الخصم في الوقد عند الشحن.

يجب أن يتم تحديث بيانات المستفيد كل أربعة اشهر لاستمرار الحصول على الدعم وعدم الانقطاع.

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ما هو الحد الأدنى للدخل لمنظومة الدعم في سلطنة عُمان

أقرت سلطنة عمان الحد الأدنى للدخل ليتم الاستفادة من الدعم الحكومي وهو 950 ريال عماني، والمقرر بحوالي 2467 دولار أمريكي، إذ يُمنح المستفيد 400 لتر بنزين 91 شهريًا بسعر 180 بيسة للتر في حين يصل سعره في محطات الوقود 229 بيسة وذلك تم تحديد دعم حكومي بأسعار تفضيلية في تقديم الدعم في كل من:

منظومة دعم الوقود الحكومية.

نظام دعم الكهرباء.

منظومة دعم المياه (يتم في وقت قريب).

كيف أسجل في رابط تحديث البيانات nss.gov.om تسجيل دعم الوقود لشهر يوليو