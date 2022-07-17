رابط onec.dz لاستخراج نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

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عمر شويل - جدة رابط onec.dz لاستخراج نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتيبحث جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بدولة الجزائر عن نتيجة العام الدراسي الجديد 2022، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بأنه قد اقتربت عمليات تصحيح المواد الدراسية والمراجعة النهائية على الدرجات، وأن النتيجة سوف تظهر خلال شهر يوليو الحالي، كما أضافت الوزارة بأن النتيجة بعد ظهورها يمكن لجميع الطلاب الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للامتحانات، لذلك يرغب جميع طلاب الشهادة الثانوية في الحصول على النتيجة بعد تصريحات الوزارة باقتراب موعد الإعلان عن النتيجة عبر الموقع المخصص للنتائج، لذا سوف نوضح لكم موعد ظهور نتيجة البكالوريا الجزائر وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

رابط استخراج نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل

انتهى طلاب الشهادة الثانوية في دولة الجزائر من أداء اختبارات العام الدراسي الجديد 2022، وذلك وسط إجراءات احترازية قوية للحفاظ على صحة الطلاب، وانتقلت أوراق الامتحانات إلى الكنترولات الخاصة لتصحيح المواد الدراسية ورصد الدرجات النهائية الخاصة بكل طالب بشكل صحيح، وتجنب الخطأ أثناء تسجيل درجات الطلاب، كما أكدت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بأنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة البكالوريا للعام الدراسي الجديد يوم الأربعاء القادم الموافق 13 جويلية 2022.

ومن خلال ما يلي نوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول الطريقة المعتمدة الصحيحة، والتي لا بد وأن يتبعها كل طالب حتى يقوم باستخراج النتيجة بكل سهولة، وبدون الذهاب للمقر الخاص بالمدرسة، حيث يتم الإعلان عن النتيجة إلكترونيا لكافة الطلبة والطالبات بجميع الولايات بالدولة الجزائرية أعلنت الجهات المسؤولة بالجزائر أن النتيجة سيتم اسخراجها بالقريب العاجل بشكل إلكتروني

نتائج البكالوريا الجزائر 2022 من البيانات التي يبحث عنها الطلاب بالثانوي الجزائري حيث أن مختلف الولايات بالجزائر قد أتم طلابها مختلف الاختبارات الخاصة بهم وذلك بكافة المدارس، ومن خلال ما يلي نتعرف على آخر الأنباء التي قد وردت حول النتيجة وطريقة الاستعلام عنها كما سنورد المعلومات التي تتعلق بموعد الظهور للنتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا الجزائر 2022

لم يمل طلاب البكالوريا في البحث عن النتيجة للعام الدراسي الجديد بشكل يومي، حيث يرغب جميع الطلاب في الإطمئنان على مستواهم الدراسي للانتقال إلى المرحلة التعليمية القادمة، لذلك تشغل النتيجة بال جميع الطلاب وأولياء أمورهم، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بعد ظهورها مباشرة من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى يقوم الطالب فيها بكتابة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على جوجل.

سوف يظهر الموقع أمامك قُم بالضغط عليه.

بعدها يتم اختيار نتيجة البكالوريا 2022.

يحدد الموقع عدة بيانات يحتاج من الطالب تسجيلها مثل رقم السر ورقم التسجيل.

بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة يتم اختيار عرض النتيجة.

ثم يمكنك الاطلاع على النتيجة الخاصة بك بعد تحميلها أمامك.

ثم بعد ذلك يتيح لك الموقع الحصول على نتيجة جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي.

بعد ذلك يتم طباعة النتيجة

حيث انتهت على مستوى كافة المدارس من عمليات الكنترول والتي تتعلق بالتصحيح والرصد والمتابعة لمختلف النتائج حيث أن تلك العملية تهدف إلى استحقاق كل طالب للدرجات الخاصة به، ومن ثم ستكون النتييجة بالفعل متاحة عقب متبابعة الخطوات القادمة والتي تيسر على الطلاب مهمة استخراج كشف النتيجة بالتفصيل من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات