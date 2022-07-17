نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” tharwa.education.gov.dz رابط نتائج البكالوريا 2022 الباك الجزائر المتمدرسين عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية، اليوم السبت، نتائج شهادة البكالوريا الجزائر المتمدرسين دورة جوان 2022 عبر على موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz في تمام الساعة السادسة عشر مساءًا بتوقيت الجزائر، وذلك بعد إكتمال أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات خلال الساعات الماضية والتي تمت بشفافية تامة تمهيدًا لإعلان نتائج الباك الجزائر دورة جوان وخلال هذه المقالة نستعرض معكم كيفة استخراج نتائج البكالوريا الجزائر المتمدرسين عبر الموقع الرسمي الفضاء أولياء التلاميذ.

نتائج البكالوريا 2022 الباك الجزائر المتمدرسين

وفقًا لبيان وزارة التربية الوطنية في الجزائر، إن الوزارة سوف تقوم بتفعيل رابط نتائج البكالوريا الجزائر الباك للمترشحين المتمدرسين، عبر فضاء الأولياء الإلكتروني الذي يستعلم منه الطلاب عن نتائجهم على مدار العام الدراسي، هذا بالإضافة لإتاحة خدمة الإستعلام عن نتائج الباك المتمدرسين الجزائر دورة جوان من خلال الرسائل القصيرة sms عبر الرمز #567* من خلال كافة شبكات المحمولة في دولة الجزائر” موبيليس، أوريدو، دجيزي”.

رابط استخراج نتائج البكالوريا 2022 الباك الجزائر للمترشحين المتمدرسين

ونقدم لكم خطوات استخراج نتائج البكالوريا الجزائر 2022 الباك للمترشحين المتمدرسين في جميع الولايات الجزائرية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: القيام تسجيل الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz.

الخطوة الثانية: تسجيل الدخول لحسابك عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وفي حالة عدم وجود حساب يرجى النقر على إنشاء حساب وإتباع الخطوات المطلوبة حتى يتم إنشاء حساب.

الخطوة الثالثة: القيام بكتابة اسم المستخدم.

الخطوة الرابعة: عليك كتابة رقم المرور.

الخطوة الخامسة: إدخال كافة البيانات المطلوبة منك.

الخطوة السادسة: ثم النقر على كلمة عرض النتيجة، والانتظار ثواني حتى تظهر نتائج البكالوريا وكشف النقاط بكالوريا الجزائر 2022.

وحالة من الترقب لأكثر من 700 ألف طالب وطالبة في شهادة البكالوريا الجزائر دورة جوان 2022 ينتظرون إعلان نتائج الباك اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2022 بالنسبة للمترشحين الأحرار والمتمدرسين في عموم الولايات الجزائرية والتي من المقرر أن تعلن في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وحيث إنتهت الإمتحانات في شهادة البكالوريا دون أي شكاوي ولم تسجل سوي 16 حالة غش فقط في جميع اللجان الإمتحانية علي مستوي الولايات الجزائرية خلال العام الدراسي الحالي.

بدأت وزارة التربية الوطنية، في إعلان نتائج شهادة البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بدءًا من الساعة 16:00 مساءًا، حيث بإمكان المترشحين الإطلاع على نتائجهم من خلال الدخول على المواقع الرسمية وإدخال بياناتهم والحصول علي النتائج بكل سهولة ويسر والإطلاع علي كشف نقاط امتحان شهادة البكالوريا الجزائر دورة جوان 2022 برقم التسجيل.

نسبة النجاح البكالوريا الجزائر 2022

يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات، في البحث عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022، لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد إعلان وزارة التربية الوطنية نتائج شهادة امتحان البكالوريا بالنسبة للمترشحين الأحرار و المتمدرسين في جميع الولايات الجزائرية، وذكر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بلغت 58.75 بالمائة على المستوى الوطني.