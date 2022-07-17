نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتهرب من بيتك فورا ومش هترجع تانى…رشه واحدة فقط تخلصك تماماً من الناموس والصراصير والحشرات المنزلية والنمل نتيجة فعاله من أول مرة في المقال التالي
رشه واحدة فقط تخلصك تماماً من الناموس والصراصير والحشرات والنمل، تكثر الحشرات تزامناً مع دخول فصل الصيف، وهنا تبدأ مهمة السيدات في إيجاد أكثر الطرق الطبيعية والآمنة التي تساعد في التخلص من هذه الحشرات دون اللجوء إلى استخدام المبيدات الحشرية الضارة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكي الكثير من الطرق الآمنة والفعالة للتخلص من الحشرات.
رشه واحدة فقط تخلصك تماماً من الناموس والصراصير
سوف نقدم لكم أكثر من وصفه فعاله للتخلص من الناموس والحشرات المنزلية نتيجة روعه من أولاستخدام بدون أي مواد كيمائية .
الأعشاب الطازجة للتخلص من الناموس
- يمكن استخدام الكثير من أنواع الأعشاب في المنزل حتى يتم التقليل من ظهور الحشرات.
- يمكن استخدام أعشاب مثل، النعناع أو إكليل الجبل.
- يتم وضع الأعشاب عن طريق تعليقها في أماكن تواجد الحشرات.
استخدام الزيوت الطبيعية للقضاء على الحشرات المنزلية
- يمكن استخدام الكثير من الزيوت الطبيعية التي نستطيع من خلالها طرد الحشرات من المنزل أو قتلها.
- من أمثلة هذه الزيوت زيت النعناع، وزيت شجرة الشاي، وزيت اللافندر، وجميع هذه الزيوت تحتوي على خصائص ومواد فعالة طاردة لجميع أنواع الحشرات.
- يتم استخدامها عن طريق وضع بعض القطرات من الزيت في زجاجة رذاذ ويتم إضافة 57 جرام من الخل، و 57 جرام من الماء.
- يتم رش أماكن تواجد الحشرات بالإضافة إلى رش النوافذ الموجودة في المنزل.
الفوانيس والشموع للتخلص من الناموس
- يمكن استخدام بعض الفوانيس التي يتم تعليقها في الحدائق في التخلص من الحشرات، مثل الناموس والبعوض.
- وأيضاً استخدام الشموع طويلة الأمد التي تحتوي على مادة الجيرانيول، تعتبر من أكثر الطرق فعالية في التخلص من البعوض.
- استخدام الأكياس البلاستكية
- يمكن استخدام الأكياس البلاستيكية ووضع ماء فيه وتعليقها في الحدائق أو أماكن تواجد الذباب والناموس.
- تعمل هذه الطريقة على طرد الحشرات الطائرة وذلك بسبب انعكاس الماء مع أشعة الشمس، حيث تعمل هذه الفكرة على تشتت الحشرات وإبعادها عن أماكن تواجد هذه الأكياس بسبب الضوء القوي المنبعث منها بسبب أشعة الشمس.
كيفية التخلص من النمل
- يمكن استخدام حمض البوريك، أو مسحوق البوراكس وذلك عن طريق رشهم حول مداخل المنزل.
- يجب إبعاد الأطفال أو أي حيوانات موجودة في المنزل عن طريق وضع الخليط.
- من الممكن أيضاً خلط حمض البوريك مع القليل من السكر وهذه الطريقة تساعد في التخلص سريعاً من النمل، وذلك بسبب انتشار النمل في أماكن تواجد الطعام وخاصة السكريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتهرب من بيتك فورا ومش هترجع تانى…رشه واحدة فقط تخلصك تماماً من الناموس والصراصير والحشرات المنزلية والنمل نتيجة فعاله من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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