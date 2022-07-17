نتائج الصف التاسع سوريا 2022م (شهادة المرحلة الأساسية) بالاسم ورقم الاكتتاب على موقع وزارة التربية moed gov sy

نتائج الصف التاسع سوريا يعد التساؤل بشأن ظهور نتائج التاسع سوريا 2022 هو من أكثر المواضيع تساؤلًا وبحثًا في دولة سوريا الشقيقة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم السورية بالتأكيد على أنه لم يتم ظهور النتائج حتى الآن الخاصة بالصف التاسع لأن عمليات رصد الدرجات وتصحيحها لا تزال قائمة حتى اللحظة الحالية، وذلك لأن الصف التاسع هو أحد السنوات الدراسية الهامة في حياة كل طالب في أي دولة من الدول وتحتاج العملية إلى دقة ومراجعة قوية حتى لا يتم ظُلم أي طالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022

حددت وزارة التربية والتعليم في سورية بعض الخطوات التي يجب على الطالب أن يقوم باتباعها حتى يستعلم عن نتيجته في الصف التاسع للعام الدراسي 2022م والخطوات تتمثل فيما يلي:-

أول خطوة من الخطوات هي دخول الطالب المستعلم أو ولي أمره إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية. http://moed.gov.sy/

بعد ذلك يقوم الشخص المستعلم بالضغط على أيقونة “نتائج الصف التاسع” أو “نتائج شهادة التعليم الأساسي” بحسب ما هو مكتوب أمامك.

يقوم الطالب المستعلم أو ولي الأمر بإدخال كل بيانات الطالب والتي تتمثل في اسم الطالب رباعيًا وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها وبعدها كتابة رقم الاكتتاب.

ينقر الشخص المستعلم بعد ذلك على أيقونة “عرض النتيجة” الموجودة أسفل الصفحة ويتم الانتظار ثواني قليلة حتى تظهر النتيجة أمام المستعلم وذلك في حالة ظهورها فقط.

نتائج الصف التاسع 2022م (شهادة المرحلة الأساسية)

قام وزير التربية والتعليم السوري الدكتور درم الطباع بالتأكيد على أنه لم يتم ظهور نتيجة الصف التاسع السوري لعام 2022م حتى الآن ولكن يقوم المصححون بدّقة بتصحيح الاختبارات منذ اليوم الأخير من إجراءها وتشمل العملية تصحيح الدرجات ومراجعتها أكثر من مرة ومن ثم رصدها ورفعها على الموقع الخاص بعرض النتيجة وموقع وزارة التربية والتعليم، وكشف الوزير على أنه من المتوقع أن يتم عرض النتيجة وظهورها في يومي السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل وعندما يتم رفعها على الموقع سيقوم الوزير بالكشف عن ذلك فورًا للدخول والحصول على النتيجة من الموقع.