روسيا تأمر بتكثيف العمليات العسكرية عبر أراضى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إنها أمرت قواتها فى أوكرانيا بتكثيف عملياتها بينما كانت الصواريخ تتساقط ضمن أحدث سلسلة من الضربات التى تقول كييف إنها أودت بحياة عشرات الناس خلال الأيام الماضية.





وطلب وزير الدفاع الروسى سيرغى شويغو، فى اجتماع مع مسؤولين عسكريين، صباح السبت، من قواته تكثيف العمليات عبر الأراضى الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "قائد الجيش الروسى أعطى التعليمات اللازمة لمواصلة تكثيف تحركات الوحدات فى جميع مناطق العمليات". وأضافت أن ذلك كان "من أجل استبعاد احتمال قيام نظام كييف بشن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على البنية التحتية المدنية وسكان المستوطنات فى دونباس ومناطق أخرى". وقالت الوزارة إن شويغو أصدر الأمر بعد الاستماع فى مركز للقيادة إلى تقارير من جنرالات يقودون مجموعات قيادة "الجنوب" و"الوسط" للقوات الروسية التى تنفذ عمليات فى أوكرانيا، بالإضافة إلى قادة آخرين.

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