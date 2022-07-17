نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “result.esudan.gov.sd” رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد البحث من الطلاب في الصف الثامن في السودان خلال الساعات الماضية، عبر مؤشرات جوجل لمعرفة نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس وذلك تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور إعلان نتيجة شهادة الأساس خلال المؤتمر الصحفي واعتماد النتيجة من والي الخرطوم رسميًا وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الصف الثامن بولاية الخرطوم.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، إنه تم الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات لكافة إجابات الطلاب الصف الثامن امتحانات شهادة الأساس على مستوى الولاية التي أدي فيها الطلاب خلال شهر مايو الماضي وسط إجراءات مشددة لتأمين مقرات اللجان واستمرت أعمال التصحيح لمدة اقترب من شهر كامل، وتجري حاليًا الاستعداد لإعلان نتيجة شهادة الأساس فى ولاية الخرطوم رسميًا عبر موقع الوزارة.

معرفة نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

وتسود حالة من الترقب بين الطلاب والطالبات في الصف الثامن في إنتظار إعلان نتيجة شهادة الاساس في الخرطوم 2022 والتي أدى فيها الطلاب الإمتحانات النهائية خلال الفترة من 22-30 مايو الماضي في جميع المدارس على مستوى ولاية الخرطوم، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات نحو (٢٣٧) ألف طالب وطالبة قاموا بأداء الإمتحانات داخل 1221 مركزا بولاية الخرطوم ينهم 16 مركزا للطلاب من خارج السودان.

رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، حتى يتعلم الطلاب عن نتائج شهادة الأساس لطلاب الصف الثامن بكل سهولة ويسر وإليكم خطوات استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في السودان.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابعًا: ثم إدخال رمز التحقق.

خامسًا: وعليك النقر علي كلمة بحث والانتظار حتى تظهر نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم ودرجاتك في العام الدراسي الحالي لمرحلة إتمام شهادة الأساس المؤهلة للثانوية العامة في السودان.

نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022

تستعد ولاية الخرطوم السودانية، خلال الساعات القادمة لإعلان نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس، فور إعتماد النتيجة رسميًا بعد طول من الإنتظار والترقب من الطلاب في جميع المحليات التابعة لولاية الخرطوم، حيث أكدت مصادر رسمية إنه تم الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات خلال الأيام الماضية.