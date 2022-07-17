نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tawjihi.jo رابط نتائج توجيهي الأردن 2022 نتيجة الثانوية الأردنية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع أنتهاء أمتحان الثانوية العامة الأردنية “التوجيهي”، بدأ الطلاب في البحث عن رابط نتائج توجيهي الأردن 2022، والذي يحظى بأهمية كبيرة تعمل وزارة التربية على إجراء عمليات التصحيح التي تضمن دقة النتائج، حيث تمر عملية التصحيح بأكثر من 12 مرحلة من أجل خروج النتائج الدقيقة التي تعبر عن مستوى الطلاب الفعليين، وكانت وزارة التربية والتعليم قد وفرت كافة سبل الراحة في قاعات الامتحانات من أجل راحة الطلاب، وهو ما لاقى أستحسان الطلاب الذين أثنوا على التنظيم الجيد للأمتحانات.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2022

كانت وزارة التربية والتعليم قد نشرت بيانات عن الشهادة الثانوية العامة، حيث بلغ عدد طلاب الفرع العلمي 60823 طالب وطالبة، بينما عدد طلاب الشعبة الأدبية 77830 طالب، بينما الفرع الشرعي بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 134 طالب وطالبة، الزراعي 3230 طالب وطالبة، بينما الفرع الصناعي بلغ عدد الطلاب الفرع الفندقي 1644 والفندقي وعدد طلاب الاقتصاد المنزلي 7037، بينما الفرع المعلومات به 28 طالب وطالبة.

نتائج التوجيهي 2022 الأردن

أعلن أمين عام وزارة التربية والتعليم للشئون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق نظام أمتحانات التوجيهي لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وأشار العجارمة أن عملية التصحيح تسير وفق البرنامج المخطط لها من قبل الوزارة، لضمان الدقة التامة في النتائج جاء ذالك أثناء تفقده لعدد من قاعات الامتحانات التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان.

خلال تفقده سير امتحانات الثَّانوية العامَّة #التَّوجيهي في قاعتين للذُّكور والإناث في منطقة المقابلين التَّابعة للواء القويسمة، يرافقه وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس https://t.co/Fg0Pof5Mvd — وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم الأردنيَّة (@edugovjo) خلال تفقده سير امتحانات الثَّانوية العامَّة #التَّوجيهي في قاعتين للذُّكور والإناث في منطقة المقابلين التَّابعة للواء القويسمة، يرافقه وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس https://t.co/Fg0Pof5Mvd — وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم الأردنيَّة (@edugovjo) July 4, 2022

موعد نتائج توجيهي الأردن

تسير عمليات التصحيح للشهادة الثانوية العامة بصورة صحيحة وفق الخطة المعتمدة من الوزارة، وأعلنت الوزارة أن الموعد النهائي لإعلان النتائج سوف يعلن عبر الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر وفيس بوك، عندما تكتمل عمليات التصحيح، ومبدئيا النتيجة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم وما زالت عمليات التصحيح لم تنتهي بعد.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo .

. أو الدخول المباشر على رابط نتائج التوجيهي الأردن tawjihi.jo .

. تحديد نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 “التوجيهي”.

تسجيل بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس.

النقر على بحث لتظهر تفاصيل النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة الأردنية 2022

تعتبر شهادة الثانوية العامة من أهم الشهادات في مسيرة الطالب، فهي التي تحدد الكلية التي سيلتحق بها في المرحلة التالية الجامعية، لذا فأن الأسرة التي يكون لها طالب في الثانوية تجدها في حالة أستنفار طوال العام، من أجل توفير كافة سبل الراحة له حتى يحصل على الدرجات المرتفعة التي تمكنه من دخول الكلية التي يحلم بها.