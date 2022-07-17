نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ابو ظبي الأولى الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ابو ظبي الأولى الجديد 2022 واحدة من أهم القنوات التلفزيونية والتي تمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي وهو من القنوات المميزة التي توفر محتوي هادف للمشاهد مما جعلها من القنوات المنتشرة بشكل كبير ويبحث الالاف من الأشخاص بشكل يومي عن تردد قناة ابو ظبي الأولى الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات وفي السطور التالية نوفر لكم نبذة عن القناة والمحتوي التي تقدمه وأيضا التردد الجديد 2022.

تردد قناة ابو ظبي الأولى الجديد 2022

قناة ابو ظبي الأولى الجديد 2022 هي قناة امارتيه واطلقت للمرة الاولي في عام 2008 وحققت انتشار ونجاح كبير جداً طوال السنوات الأخيرة منذ نشأتها وتتميز انها قناة شاملة وتهتم بكافة اخبار المواطن الاماراتي وتهتم القناة بتوفير محتوي مختلف ومتميز علي كافة المجالات مثل البرامج السياسية والبرامج الدينية والبرامج الاجتماعية التي تتحدث عن المجتمع وما يدور به والكثير من البرامج الإخبارية المميزة التي نالت علي اعجاب الكثير من المشاهدين وتغطي القناة كافة الاخبار المتعلقة بالدولة وتنشرها للمواطنين بشكل يومي في نشرة إخبارية.

توفر قناة ابو ظبي الأولي مجموعة متميزة من المسلسلات والأفلام العربية والاجنبية وافلام الاكشن والمسلسلات التركية المنتشرة والكثير من الاعمال الدرامية الرائعة والتي تضم الكثير من الفنانين والممثلين الكبار علي مستوي الوطن العربي حيث تهتم القناة بتوفير مجموعة متنوعة من المحتوي المتميز والهادف الذي ينال علي اعجاب المشاهد ويناسب جميع المشاهدين في مختلف الفئات العمرية.

تردد قناة أبو ظبي نايل سات 2022

يمكنك الان الحصول علي تردد قناة أبو ظبي نايل سات 2022 وتنزيل القناة عل النايل سات بكل سهولة ومشاهدتها بجودة عالية بدون تقطيع وتتميز القناة انها تعمل علي مدار الساعة طوال اليوم ولن تتوقف عن العمل نهائيًا مما يمكنك من مشاهدتها في أي وقت تريد.

التردد: 11938.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي على العرب سات:

التردد:11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

من ضمن البرامج التي يمكنك مشاهدتها بعد الحصول علي تردد قناة ابو ظبي الأولى الجديد 2022 برنامج بالعربي وبرنامج تحقيقات وبرنامج صباح الدار وبرنامج انا وبنتي وبرنامج ملهمون وبرنامج شعوب وأسرار والكثير من البرامج المتنوعة التي توفرها القناة علي مدار الأسبوع.