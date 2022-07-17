moed.gov.sy نتائج التاسع في سوريا 2022 رابط نتيجة شهادة التعليم الأساسي .. عبر موقع وزارة التربية السورية

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عمر شويل - جدة نتائج التاسع في سوريا 2022 رابط نتيجة شهادة التعليم الأساسي .. عبر موقع وزارة التربية السورية ، نتائج شهادة التعليم الأساسي 2022 طلاب الصف التاسع في جميع المحافظات السورية ينتظرون وزارة التربية والتعليم السورية لنشر نتائج الامتحان التاسع 2022 على موقعها الإلكتروني كثفت اللجان المكلفة بالإشراف على نتائج الامتحانات جهودها لإنهاء مراقبة ومراجعة الدرجات وتحميلها على الموقع الإلكتروني moed.gov.sy.
نتائج التاسع في سوريا 2022 moed.gov.sy
تتم مشاركة الخطط رسميًا مع طلاب الصف التاسع والمدارس الابتدائية بحيث يمكن التحقق من النتائج في أسرع وقت ممكن عبر موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق اختيار مدرسة متوسطة معتمدة من القائمة أعلاه الصفحة ، ثم أدخل رقم الاشتراك لإجراء بحث سريع الطبعة السورية التاسعة من موقع وزارة التربية والتعليم ابتداء من عام 2022.
من المرجح إعلان نتائج الصف التاسع لدورة 2022 السبت أو الأحد الأسبوع المقبل ، بحسب مصادر تربوية في وزارة التربية والتعليم السورية.
نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم
وبحسب استكمال عمليتي التصحيح والختام ، فإن الموعد النهائي لإصدار النتائج هو 7/16 ، كما أكده وزير التربية والتعليم الدكتور دارم الطباع خلال تصريحات صحفية.
أكدت لجان التصحيح المنتشرة في جميع المحافظات السورية ، الانتهاء شبه الرسمي من تصحيح وتدقيق أوراق الامتحانات التاسعة الأساسية تمهيدا لعرضها على رقابة الوزارة.
لم يبق سوى بضع ساعات قبل أن ينشر موقع الوزارة على الإنترنت نتائج الامتحان التاسع 2022 لجميع الطلاب في جميع المحافظات.
موقع وزارة التربية والتعليم السورية
عملت وزارة التربية الوطنية السورية على تطوير النظام التعليمي وجعلت العديد من المنصات الإلكترونية في متناول الطلاب حتى يتمكن الطلاب من الدراسة عن بعد والتحقق من نتائجهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى السفر إلى المدرسة والاطلاع على القوائم الاسمية للمنصات الناجحة يتماشى هذا التطور مع التطور الحاصل على مستوى جميع أنظمة التعليم العالمية فيما يلي خطوات الاطلاع على نتائج التاسع سوريا 2022 التاسعة في سوريا:
- محافظة دمشق.
- محافظة القنيطرة.
- ومحافظة حلب.
- محافظة إدلب.
- محافظة ريف دمشق.
- ومحافظة الرقة.
- محافظة حماه.
- محافظة حمص.
- ومحافظة درعا.
- محافظة طرطوس.
- محافظة دير الزور.
- ومحافظة اللاذقية.
- محافظة الحسكة.
- محافظة السويداء.
- يجب عليك أولاً زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السورية.
- على الطالب بعد ذلك كتابة جميع المعلومات الشخصية بالاسم أو رقم الاشتراك.
- انقر فوق “نتائج الامتحان” في الخطوة الثالثة من عملية الاستعلام عن النتائج.
- رابعًا: يجب اختيار نتائج التعليم الأساسي 2022.
- خامساً: حدد المحافظة التي تنتمي إليها.
- انقر فوق عرض النتيجة للإنهاء.
كما أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية تطبيق Ninth Results apk لأجهزة Android و iPhone ، مما يتيح لأولياء الأمور والطلاب الوصول بسهولة وإلكترونياً إلى نتائج الصف التاسع من شهادة التعليم الأساسي الدورة الأولى 2022.
ينتظر أبناؤنا وبناتنا في التعليم الأساسي وعائلاتهم نتائج امتحاناتهم النهائية… وهذه النتائج يقوم بتصحيحها وتدقيقها أساتذتهم في نفس المحافظة التي درسوا فيها.
بعض مديري التربية تابعوا التزامهم وعملهم بهمة ونشاط، واستطاعوا تحفيز معلميهم لينجزوا التزاماتهم تجاه طلابهم بالشكل الأمثل.
واليوم نتقدم بجزيل الشكر لمديري التربية ورؤساء دوائر الامتحانات والموجهين والمدرسين الذين تحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه طلابهم، ووضعوا نصب أعينهم أهمية العمل الذي ينجزونه وعملوا لاتمام مهامهم بكل دقة ومسؤولية خلال الوقت اللازم.
تحميل تنزيل تطبيق النتائج الامتحانية سوريا نتائج شهادة التعليم الأساسي
تطبيق app.moed.gov.sy المخصص لعرض نتائج الاختبارات ، أصبح الآن متاحًا لجميع طلاب الصف التاسع من الذكور والإناث في دولة سوريا. من خلاله يمكن عرض نتائج التقدير بمجرد الإعلان عن الانتهاء من تصحيحها وعرضها على جميع الطلاب بصرف النظر عن ذلك ، يتيح التطبيق للمستخدمين عرض نتائج الصف التاسع يمكن للطلاب الاستفادة من العديد من الميزات الرائعة للتطبيق بمجرد تنزيله على هواتفهم الذكية.
نتائج الصف التاسع في سوريا
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للطلاب تنزيل البرنامج والتحقق بشكل دوري لمعرفة متى ستكون نتائج شهادة الثانوية العامة للدولة السورية متاحة هذا لأن التطبيق لا يعرض فقط نتائج الصف التاسع 2022 م كما يسمح للمستخدمين بتحديد نتائج شهادة التعليم الأساسي وإنشاء النتائج وأوضحت وزارة التربية والتعليم السورية في دولة سوريا أنه سيتم إطلاق القسم العلمي والقسم الأدبي فور إعلان النتائج والمتوقع حدوثها خلال الأيام القليلة المقبلة يمكنك الحصول على التطبيق بالضغط على هذا الرابط.
وزارة التربية السورية نتائج التاسع
يرغب جميع الطلاب حاليًا في معرفة نتائج الصف التاسع في سوريا عام 2022 بالاسم ورقم المشاركة ، ولم يتم اعتماد النتائج رسميًا بعد البحث عن نتائج الصف التاسع في سوريا لا يزال مستمرا أقرت وزارة التربية والتعليم السورية بأنه سيتم الإعلان عن النتائج على الرغم من الانتهاء من التصحيح كان الوصول إلى برنامج مخرجات الدورة التاسعة للحكومة السورية سريعًا وإلكترونيًا.
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