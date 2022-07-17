دعم ريف يؤثر على حساب المواطن، هناك الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الذين يحصلون على الدعم من حساب المواطن، حيث أن الأسر التي تتطلع للحصول على دفعة مالية، لا يمكن حصرها، وهذا ما تسعى إليه الحكومة بالمملكة، من القيام بعملية تحسين لمعيشة هؤلاء الأسر، فنجدهم تكون لديهم الرغبة أيضًا في الحصول على الدعم من منصة ريف، فيكون هذا الدعم، بجانب الدعم الآخر، وليس عوضًا عنه.

دعم ريف يؤثر على حساب المواطن

يمكننا أن نطمئن جميع الأسر والأشخاص الذين يتساءلون بشكل كبير عما إذا كان هناك تأثير لدعم ريف، على الدعم المقدم من حساب المواطن، فيمكننا أن نرد عليهم بشكل كافي ووافي.

لجميع مواطني المملكة الحاصلين على الدعم من كلا البرنامجين، لا يوجد هناك أية تأثير ولو بسيط، وهذا ما قاله أحد القائمين بالعمل في منصة حساب المواطن.

كما أنه يمكن للشخص الذي يحصل على دعم منصة ريف، ودعم حساب المواطن، ألا يفصح لحساب المواطن أنه يحصل على دعم ريف، وذلك لأن حساب المواطن لا يهتم بهذا الشأن على الإطلاق.

ولكننا نجد أن منصة حساب المواطن، قد وضعت بعض الضوابط الجديدة، والتي يجب أن يلتزم بها جميع المستفيدين، فهي إلزامية للجميع، ولا يمكن أن يستثنى منها أحد مطلقًا.

شروط حساب المواطن

قامت منصة حساب المواطن بعملية تحديد لمبلغ الاستحقاق، كما حددت أكبر حد من الممكن أن يحصل عليه المستفيدين.

أيضًا تضمنت الضوابط الجديدة، بعد الشروط الإلزامية لهؤلاء المستقلين، حيث أصبح يحتم عليهم، تقديم كافة الأوراق التي تفيد استقلاليتهم، وذلك لجميع الأشخاص الذي تخطى عمرهم 18 عام.

فعلى كل متقدم مستقل أن يقدم مثل هذه الإثباتات التالية، عقد للإيجار يكون موثق، أو عقد يفيد ملكية المسكن، أو ما يثبت أنه يقيم بأحد مساكن الجامعات، أو المعاهد السعودية، وكذلك كافة الكليات العسكرية.

كل ذلك يعتبر هو الأساس في عملية التسجيل في هذه المنصة، والحصول على الدعم المنتظر.

في نهاية ذلك المقال نكون قد أوضحنا اللبس الذي يدور حول تلك المنصتين، والذي يجعلكم تتساءلون باستمرار، هل دعم ريف يؤثر على حساب المواطن؟، ولكننا تمكنا من أن نجيب عليكم بشكل مفصل.