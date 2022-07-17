يعد بنك الراجحي من البنوك العريقة بالمملكة العربية السعودية، المعروف بخدماته العديدة والتي من أهمها اضافة مستفيد دولي في بنك الراجحي، بهدف الاستفادة من المميزات التي يقدمها البنك لجميع عملائه لضمان الحماية اللازمة للأموال والحسابات الخاصة بالعملاء من مختلف البلاد، وسوف نعرض في مضمون مقال اليوم الخطوات التي تساعدك في إضافة مستفيدين جدد للبنك.

اضافة مستفيد دولي في بنك الراجحي

فضلًا عن الخدمات العديدة المقدمة من قِبل بنك الراجحي بهدف إرضاء العملاء، فإنه أتاح خدمة إضافة المستفيدين ليُمكن العملاء التحقق من صحة الحسابات قبل عمليات التحويل البنكي، وبذلك لحماية وتأمين كافة الحسابات البنكية التابعة له، ويتم إضافة المستفيد الدولي من خلال اتباع الخطوات التالية

ينبغي الحصول على التطبيق الخاص بالبنك على الجوال، أو الدخول عبر الموقع الإلكتروني الراجحي مباشر للأفراد الخاص بالبنك من خلال الإنترنت.

سوف يتطلب منك تسجيل الدخول، قم بإدخال بيانات حسابك لمتابعة فتح التطبيق.

ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية، قم بالضغط على خانة خدمات التحويل.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة أخرى، ينبغي الضغط على الخانة الموضح بها إضافة مستفيدين جدد، قم بتحديد النوع لمستفيد دولي.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة بها خانات تتطلب البيانات الخاصة بالمستفيد الدولي، مثل الاسم، البريد الإلكتروني الخاص به، وأيضًا رقم الحساب التابع للمستفيد، وكذلك تصنيفه سواء كان شركة، أو فرد عادي.

كما أيضًا يتطلب منك تحديد الدولة التابع لها المستفيد، والمدينة المتواجد بها، ثم عليك التأكد من كتابة البيانات صحيحة، وأضغط على خانة حفظ البيانات، لكي يتم إضافة المستفيد بنجاح.

سوف تصل للمستخدم رسالة عبر الهاتف الخاص به تؤكد نجاح عملية إضافة مستفيد دولي جديد لحسابه.

بعد ذلك يتعين على بنك الراجحي التأكد من صحة حساب ومعلومات المستفيد لتفعيل خاصية الأمان التي يقدمها لكافة العملاء.

في ختام مقال إضافة مستفيد دولي في بنك الراجحي، قمنا بعرض جميع الخطوات التي أتاحها البنك لعملائه لتسهيل عملية إضافة مستفيدين جدد خارج المملكة العربية السعودية، لذا عليك بتطبيق الخطوات سالفة الذكر لضمان إضافة ناجحة وأيضًا حماية حساباتك المصرفية.