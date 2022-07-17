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خبز التورتيلا يعد من أروع الوجبات التي تشتهر في بلاد العالم، ولكن كانت بدايتها من المكسيك وامريكا، لأنه من أكثر أنواع الخبز الذي يفضلها الكثير من الأشخاص بسبب مذاقه الراقي والخفيف، ويمكن استخدامه في تحضير أروع السندوتشات، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل خبز التورتيلا خطوة خطوة. طريقة عمل خبز التورتيلا مقادير خبز التورتيلا ٦٠٠ جرام من الدقيق.

رشة بيكنج بودر.

١/٢ ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

٢٠٠ مل من الماء المغلي. طريقة تحضير خبز التورتيلا انخلي الملح، والدقيق، والبيكنج باودر، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض في بولة كبيرة، ثم ضيفي إليهم الماء المغلي وزيت الذرة بهدوء.

قلبي خليط الملح بالملعقة حتى يندمجوا، ثم اعجني بيديك حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة جانبا لمدة ثلاثون دقيقة حتى ترتاح، ثم قطعيها إلى ست أقراص، ثم افردي الأقراص جيدا.

قومي بتسخين مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم ضعي بها العجين واتركيه لمدة نصف دقيقة، ثم قلبيه على الجهة الأخرى لمدة نصف دقيق.

وزعي الخبز على صينية، حتى يصبح خبز التورتيلا جاهز للحشو. طريقة عمل خبز التورتيلا للشاورما مقادير خبز التورتيلا للشاورما ٣٠٠ جرام من الدقيق المنخول.

نصف كأس كبير من السميد.

خمسة جرام من الملح الناعم.

٧ جرام من الخميرة.

كأس كبير من الماء الدافئ. طريقة عمل خبز التورتيلا للشاورما اسكبي السميد والدقيق في بولة للخلط، ثم ضيفي إليهم الخميرة والملح، ثم قلبيهم حتى يتكون خليط متجانس.

ضيفي الماء الدافئ إلى خليط السميد والدقيق، ثم اعجني المكونات بيديك لمدة ربع ساعة لتتكون عجينة ناعمة.

قسمي العجينة إلى ١٢ قطعة، ثم رضيعا بالقليل من الدقيق، ثم ضعيها على صينية وقومي بتغطيتها، ثم اتركيها جانبا حتى تتخمر.

قومي بفرد قطع العجين بالنشابة، حتى تكوني دوائر كبيرة الحجم ذات سمك رفيع، ثم اتركيهم في صينية جانبا لمدة ربع ساعة، حتى يرتاح العجين.

ضعي مقلاة كبيرة على النار، ثم اتركيها لمدة ربع دقيقة حتى تسخن، ثم ضعي بها دوائر واتركيه حتى ينضج من الأسفل. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز التورتيلا بكل سهولة وبمكونات بسيطة - ثقفني

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