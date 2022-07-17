سعر تذكرة سكي دبي الإمارات مول للأفراد وأوقات العمل بها

إذا كنت من محبي مدن الثلج الأسطورية والأجواؤ القطبية، إليك سعر تذكرة سكي دبي الإمارات مول المدينة الثلجية، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية بمدينة دبي، والتي استطاعت استقطاب الأنظار بالعالم أجمع لتصبح من أهم الوجهات السياحية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع؛ لما شهدته المدينة من تطورات سريعة وملحوظة في شتى مجالات الحياة، وتعد مدينة الثلج بمول الإمارات سكي دبي من أجمل الوجهات السياحية والترفيهية لمحبي الأجواء الثلجية والأنشطة الترفيهية والرياضية المتعلقة بالتزلج وألعاب الثلج، وفيما يلي نستعرض أوقات العمل بـ سكي دبي، وذلك بالإضافة إلى سعر تذكرة الدخول وأهم الأنشطة الترفيهية المتاحة بها.

سكي دبي الإمارات مول

يضم الإمارات مول بمدينة دبي أكبر مدينة ثلجية تنقل لكم تجربة العيش بالأجواء القطبية المثلجة، وتمتع بوقت رائع بممارسة الأنشطة والمهارات الثلجية ومنها التزلج وتسلق الجبال، إذ تعد حديقة الثلج سكي دبي الوجهة المنشودة لعشاق التزلج، فهي أنشئت على مساحة 22500 متر مربع، وتنقسم إلى مراحل مختلفة لتناسب جميع الأعمار من المتزلجين بمختلف المستويات، ويصل أطول مسار بـ سكي دبي حوالي 400 متر بينما يبلغ الإنحدار 6 متر، إلى جانب أنها تضم 5 مسارات مختلفة من حيث الطول ودرجة الانخفاض، ومن الجدير بالذكر أن المدينة مغطاه بأنواع حقيقية من الثلج لتوفير تجربة أكثر تماثل للواقع القطبي.

سعر تذكرة سكي دبي الإمارات مول

تتفاوت أسعار تذاكر Ski Dubai وفقًا للفئة العمرية، كما يتحدد السعر كذلك وفقًا للأنشطة الترفيهية المراد الإستمتاع بها، ويعتبر من أفضل أماكن التشويق والترفيه للعوائل، حيث يحتوي على الكافيهات والمطاعم إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية، وإليكم أسعار التذاكر.

سعر تذكرة اليوم الكامل للكبار في سكي دبي يبلغ 300 درهم إماراتي.

يبلغ سعر تذكرة اليوم الكامل للصغار في سكي دبي 240 درهم إماراتي.

تكلفة تذكرة عالم الثلج للكبار تبلغ 150 درهم إماراتي.

ثمن تذكرة التزلج بمدينة الثلج لمدة ساعتين 180 درهم إماراتي للكبار.

سعر تذكرة الصغار لمدة ساعتين بمدينة الثلج 95 درهم إماراتي.

تذكرة التزلج على منحدر الصغار سعرها يبلغ 150 درهم إماراتي متاحة لمدة ساعتين.

أوقات العمل بسكي دبي

يمكنكم زيارة سكي دبي مدينة الثلج بالإمارات مول طوال أيام الأسبوع وذلك في الأوقات التالية: