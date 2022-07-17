سيارات مستعملة بالسعودية كاش وتقسيط وباسعار تبدأ من ٧٥٠٠ ريال سعودي

سيارات مستعملة للبيع بالمملكة العربية السعودية، هناك الكثير من الأشخاص الذين يلجئون لشراء سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية وذلك لأن قدرتهم المالية لا تساعدهم في شراء سيارات جديدة.

ويوجد في مختلف مدن المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مجموعة من السيارات المستعملة للبيع.

وتختلف انواع ومواصفات هذة السيارات على حسب قيمتها السوقية وايضا على اختلاف أنواعها وماركات التي يتم الشراء والتأكد عليها فهيا بنا معا نتعرف على أنواع وأسعار هذة السيارات.

سيارات مستعملة للبيع بالمملكة العربية السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة للجميع وإليكم في السطور الآتية مجموعة من السيارات:

مجموعة من انواع السيارات المستعملة للبيع:

يوجد في مدينة الباحة سيارة هيونداي إلنترا 2017 المتوفرة بسعر 18.000 ريال سعودي.

في مدينة الدمام يتواجد سيارة تويوتا ياريس 2011 المتوفرة بسعر 7.500 ريال سعودي.

وفي مدينة الدمام أيضًا يوجد سيارة تويوتا كورولا 2006 المتوفرة بسعر 7.500 ريال سعودي.

يوجد أيضًا سيارة هيونداي إلنترا المتوفرة بسعر 2016 المتوفرة بسعر 12.000 ريال سعودي.

كما يتواجد سيارة رينو سافران 2013 المتوفرة في مدينة جدة ومتوفرة بسعر 15.000 ريال سعودي.

يوجد أيضًا سيارة تويوتا كورولا 2009 المتوفرة بسعر 10.000 ريال سعودي ويمكن شرائها بالتقسيط من خلال دفع مقدم 3.000 ريال سعودي ويتم دفع تقسيط شهري بقيمة 1.500 ريال سعودي والسيارة متواجدة في مدينة بريدة.

كما يوجد أيضًا سيارة هيونداي اكسنت 2020 المتوفرة بسعر 25.000 ريال سعودي في مدينة الرياض.

يتوفر أيضًا سيارة تويوتا كامري 2016 المتوفرة بسعر 22.000 ريال سعودي ويتم دفع مقدم بقيمة 6.000 ريال سعودي ويتم التقسيط الشهري من خلال دفع 1000 ريال سعودي.

سيارات مستعملة في السعودية