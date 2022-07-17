مستشار الرئيس الأوكرانى: كييف قد تهاجم جسر القرم حال توفر إمكانية لذلم

جدة - نرمين السيد - وقال أريستوفيتش: "فور ظهور أول إمكانية تقنية، سيصبح الجسر على الفور هدفا يمكن مهاجمته. إذا كانت هناك قيود من الشركاء على ضرب الأراضى الروسية لأنهم يرون الصورة الكبيرة فهذا يعنى أننا لن نضرب. لدينا أهداف كافية على أراضى أوكرانيا.، وبالمناسبة، جسر القرم يمر عبر المياه الإقليمية الأوكرانية".

وصرح اللواء الأوكرانى دميترى مارتشينكو فى وقت سابق بأن جسر القرم سيصبح الهدف الأول إذا تم تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة المناسبة من الولايات المتحدة وأوروبا.