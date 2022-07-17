العالم اليوم - جيرفينيو.. وجهة جديدة للنجم الرحالة

انتم الان تتابعون خبر جيرفينيو.. وجهة جديدة للنجم الرحالة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 يوليو 2022 02:15 صباحاً - أعلن نادي أريس سالونيك اليوناني، السبت، تعاقده مع المهاجم المخضرم الإيفواري الدولي جيرفينيو، المتحرر من أي عقد، في صفقة لمدة عامين.

وفي سن 35 عاما، يأمل لاعب ليل ولومان الفرنسيين السابق في أن يعوض موسمه الماضي المخيب للآمال، من جراء تعرضه لاصابة في الرباط الصليبي للركبة مع فريقه طرابزون سبور التركي المتوج بطلا للدوري.

وسيخوض جيرفينيو في اليونان غمار خامس بطولة أوروبية، بعد مغامرته الأولى في الدوري البلجيكي مع فريق بيفيرين (2005-2007)، وثم مروره لفترة 4 أعوام في فرنسا ومساهمته في فوز ليل بثنائية الدوري والكأس عام 2011، قبل أن ينتقل إلى أرسنال الإنجليزي، ليعود ويقضي 6 أعوام في إيطاليا بين روما وبارما.

وشهدت مسيرة اللاعب مشاركته في الدوري الصيني لمدة 3 مواسم بين عامي 2016 و 2018.

أما على الصعيد الدولي، فقد توج مع منتخب "الأفيال" بمسابقة كأس أمم إفريقيا عام 2015، علما أنه خاض 88 مباراة دولية وسجل 23 هدفا.