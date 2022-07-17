نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الدراسة في السعودية ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودي أعلنت عن التقويم الدراسي الخاص بالعام القادم نظرًا لكثرة الأسئلة من قبل أولياء الأمور وأيضًا الطلاب في المملكة العربية السعودية، حيث تم الانتهاء من دراسة العام الماضي والذي اتبع خلاله نظام تعليمي جديد تضمن الثلاث فصول لأول مرة في تاريخ المملكة، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول موعد عودة الدراسة في السعودية ١٤٤٤.

وزارة التعليم السعودي

وزارة التعليم السعودي تسعى لتوفير كافة التفاصيل التي تتعلق بالعام الدراسي القادم 1444 لكافة المراحل التعليمية، حيث وضعت نظام التعليم الجديد وهو الثلاث فصول مُنذ العام الماضي لكي تستمر العمل به حتى العام القادم وفقًا لما أعلنت عنه نظرًا لكثرة التساؤلات من قبل كافة أولياء الأمور والطلاب أيضًا، كما أوضحت جميع التفاصيل من حيث أن الدراسة ستكون حضوري لجميع الطلاب.

موعد عودة الدراسة في السعودية ١٤٤٤

وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي أن الموعد المُقرر لعودة الدراسة في السعودية سيكون بتاريخ 28 أغسطس لعام 2022 بتاريخ الهجري سيوافق الأحد واحد من صفر لعام 1444 وتضمن أيضًا العام الجديد ثلاث فصول دراسية مثلما حدث في العان الماضي، وكل فصل دراسي يحتوي على إجازات مطولة ورسمية لكافة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية في السعودية.

التقويم الدراسي 1444

وزارة التعليم وضعت التقويم الدراسي للعام القادم 1444 وشمل الثلاث فصول دراسية إلى جانب الإجازات المطولة فهي تم إرفاقها ضمن النظام التعليمي الجديد بالإضافة إلى الإجازات الرسمية وهي إجازة عيد الفطر، وعطلة عيد الأضحى المبارك وأيضًا تضمن الجدول الدراسي إجازتي يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي.

موعد عودة المعلمين 1444

وزارة التعليم السعودي أعلنت عن تاريخ عودة العلمين للعام القادم 1444 فكان في السابق تتم عودتهم قبل الطلاب ولكن العام القادم اختلف الأمر لأول مرة سيعودون في أول شهر صفر بالتزامن مع عودة الطلاب في السعودية، كما نوهت إلى أن عودة الإداريين سيكون بتاريخ 22 أغسطس لعام 2022 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسيكون هناك ثلاث اختبارات نهائية لكل فصل على حدا مثلما حدث في العام الدراسي 1443 لكي يتم معرفة مستوى الطلاب ومدى تحصليهم الدراسي خلال العام.