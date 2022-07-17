شكاوى الكهرباء .. أرقام تقديم شكاوى شركة الكهرباء في الأردن 2022 بجميع المدن

أرقام تقديم شكاوى شركة الكهرباء في الأردن 2022 تعد شركة الكهرباء الأردنية واحدة من أهم المؤسسات في الأردن بشكل عام، والتي تختص على تقديم الكثير من الخدمات التي تتعلق بالكهرباء بشكل كبير، وعلى الرغم من ذلك فنجد أن هناك الكثير من الشكاوى التي يتم تقديمها من قبل المستخدمين للشركة، وتتيح شركة الكهرباء في الأردن إمكانية تقديم شكاوى من قبل المستخدمين والاستفسارات المختلفة، حيث تتزايد شكاوى شركة الكهرباء بشكل دائم، نتابع أيضا التسجيل في الدعم النقدي بالأردن وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أرقام تقديم شكاوى الكهرباء في الأردن وكيفية تقديم الشكوى.

شكاوى شركة الكهرباء في الأردن

ونجد أن الطاقة الكهربائية واحدة من أهم الأمور الهامة، والتي تعد جزء لا يتجزأ من الأساسيات في الحياة، وذلك لبناء الحياة المعاصرة، والتي تتعلق بها كل مجالات الحياة التي أصبحت تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي، وتقدم شركة الكهرباء في الأردن أكثر من طريقة يمكن من خلالها أن يتم تقديم شكوى من قبل المستخدمين في بعض الحالات، ومن أهم الحالات والأسباب التي يتم بناء عليها تقديم الشكاوى تتمثل فيما يلي.

في حالة تعرض المستخدمين لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وهو الأمر الذي قد يلحق بالضرر في الكثير من الحالات.

كما نجد أن هناك بعض السماوي التي جاءت بشأن ثبات سعر تعرفة الكهرباء ولا تنخفض بانخفاض أسعار المحروقات.

بالإضافة إلى قيام شركة الكهرباء بإضافة بند فروق المحروقات على فواتير الكهرباء في المملكة.

أرقام تقديم شكاوى شركة الكهرباء في الأردن 2022

وتتيح شركة الكهرباء الأردنية إمكانية تقديم شكوى بسهولة في بعض الحالات من قبل المستخدمين، وذلك من خلال بعض الأرقام المخصصة لتقديم الشكوى من خلال التواصل، ويتم التواصل في آية وقت بناء على المواعيد المحددة من الشركة، وهناك أكثر من رقم خاص ببعض المدن في الأردن، والتي جاءت على النحو التالي.

رقم تقديم شكاوى شركة الكهرباء من قبل المستخدم في عمان هو 64696000

وقد جاء كذلك الرقم المستخدم لشكاوي شركة الكهرباء في مدينة السلط على نحو : 053493030

ويمكن كذلك التواصل من خلال الرقم المستخدم لشكاوي شركة الكهرباء في الزرقاء في الأردن من خلال الرقم : 053758000.

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